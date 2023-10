Atribuye dengue a falta de campaña

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián culpó al Gobierno y a las autoridades de salud por la cantidad de fallecidos que hoy tenemos a causa del dengue en el país, ya que considera que no hubo una campaña agresiva de prevención de manera constante, con el objetivo de que la sociedad haga conciencia.

Cruz Jiminián entiende que la misma no debe ser cuando la enfermedad tenga “la soga al cuello” a la sociedad dominicana, sino de manera permanente.

“Si sabemos que es imposible matar al vector que transmite la enfermedad, no entiendo por qué no tenemos una campaña continua en todos los medios digitales y tradicionales, para que los ciudadanos reflexionen y actúen en cuidado sobre este mal que viene cada cierto tiempo. La culpa pasa al Gobierno cuando no la hace a tiempo”, expresó Jiminián.

El galeno también cuestionó los fallecimientos y la atención en los hospitales públicos, ya que precisó que reciben en su clínica alrededor de 500 pacientes diario, con cuadro sospechoso de dengue y hasta el momento uno no ha muerto.

“Aquí tenemos por ley que si una persona viene dos veces con los síntomas del dengue, lo ingresamos de una vez y le damos seguimiento. Actualmente tenemos decenas de personas hospitalizadas, pero de manera estable”, dijo.

Santiago Alberto Calderón, jefe de Emergencia de Adultos, de la popular clínica Cruz Jiminián, indicó que desde el 1 de septiembre han tenido alrededor de 150 pacientes ingresados por dengue, con cero mortalidad.

Expresó que los médicos no deben “bajar la guardia” y esperar los resultados de los hemogramas, sino prescribir a los pacientes con el conteo de las plaquetas y los glóbulos blancos.

“Hay pacientes en que no debemos esperar los cinco o seis días a que salga la analítica de sangre, porque se nos mueren, por esa razón tenemos que ir contrastando su cuadro clínico para que no se nos mueran”.

Los doctores precisaron que las personas comprendidas entre 17 y 25 años son las más recibidas en la emergencia adulta. En tanto, en la sala de pediatría, los infantes con edades entre tres meses de nacidos y seis años son las más atendidas. Estos provenientes, en la mayoría de los casos, de Santo Domingo Norte.