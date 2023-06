Audrys Nin: “Quería superar Barranquilla”

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Una lesión en el tobillo derecho no detuvo por completo las aspiraciones que tenía Audrys Nin para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

La meta que se había propuesto el dominicano era la de superar su actuación de Barranquilla 2018, cuando conquistó tres medallas (un oro y dos bronce), pese a las molestias con las que compitió en esta oportunidad Nin cumplió su deseo y ganó cuatro medallas de manera individual (un oro, dos plata y un bronce).

“Mi reto desde que llegué aquí era superar mis resultados de Barranquilla”, expresó Audrys.

A pesar del objetivo que se había propuesto, le preocupaba que tanto podía rendir con las molestias que le atormentaban en su tobillo.

El dominicano Audrys Nin en las barras paralelas.

“Solo di un setenta por ciento de mi nivel porque la lesión que tengo me provoca mucho dolor”, reveló Nin.

Señaló que de no haber tenido las molestias hubiese alcanzado dos o tres medallas más.

“Quería más pero se me dificultó”, indicó.

Dijo que independientemente a todas las dolencias, el estar en San Salvador 2023 ha sido una gran experiencia.



Lo que viene

Las próximas misiones de Nin serán los Juegos Panamericanos, el Mundial y las copas mundiales.

Destacó el trabajo de sus entrenadores y resaltó la labor de los médicos y fisioterapeutas que hicieron posible su accionar en cada jornada.



Edwin Rodríguez

El presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, Edwin Rodríguez, consideró que la actuación dominicana superó todas las expectativas.

Edwin Rodríguez y Audrys Nin celebran una de las medallas obtenidas en San Salvador 2023.

Valoró en gran manera los resultados alcanzados, no solo por Audrys Nin y Yamilet Peña, destacó la participación del equipo de gimnasia masculina, quienes se quedaron cerca de llegar al podio.

De igual forma el delegado técnico de la gimnasia dominicana, José Gabriel Valerio, aseguró que el trabajo está hecho y que se seguirá trabajando para las próximas competencias.