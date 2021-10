Baker y La Russa en otro capítulo de su rivalidad

Los viejos pilotos no se hablaban hasta hace poco; Dodgers ganan de manera espectacular y enfrentarán a Gigantes en serie inédita

Tony La Russa lo ha tenido todo en su carrera dirigencial. Dusty Baker ha conseguido mucho, pero no ha completado la obra iniciada el 1993 cuando contaba con 44 años.

Los septuagenarios pilotos inician esta tarde un capítulo más de la rivalidad que los condujo a una enemistad apaciguada hace siete años en el velatorio de Bob Welch y que tuvo al amigo común Dave Stewart como mediador.

De recia personalidades, el tres veces campeón mundial, La Russa y el ganador de títulos divisionales con cinco equipos diferentes, Baker, asumen su trabajo con desenfrenada pasión y en esta oportunidad no será diferente cuando uno y otro comandan a Medias Blancas y Astros, novenas que se batirán en una guerra pactada al mejor en cinco desafíos para ganar el derecho de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La grandeza de los pilotos permite que ganen titulares y generen noticvia tanto como la pasarela de estrellas que tienen en sus respectivas escuadras: Yuli, el líder de bateo de este año; los futuros inmortales José Altuve y Zack Greinke, así como los estelares Carlos Correa y Alex Bregman y el conienzudo bateador MIcahel Brantley están en el roster de Houston, mientras que José Abreu, JMV en el 2020, Tim Anderson, un líder bate, Liam Hendricks, premier de los cerradores en esta campaña Lance Lynn, en un momento contendor al Cy Young y los jóvenes Lucas Giolito y Eloy Jiménez, llenan la hoja de la representación del sur de Chicago.

En Florida, los Rays, convertidos en la principal oferta beisbolera del estado, recibirán a Álex Cora, si señor, un ganador, y los Medias Rojas de Boston en la que será una lucha sin cuartel entre enemigos archiconocidos.

Contrario a Baker y La Russa, Kevin Cash y el piloto boricua mantienen una saludable relación que supera la rivalidad de esas novenas de la División Este.

La dominicanidad estará presente en los bates de Nelson Cruz, Rafael Devers y la futura estrella Warner Franco, quien temprano de su carrera, estará metido en la apasionante historia que comenzarán a escribir Boston y Tampa Bay desde esta noche.

DATOS.– Chris Taylor inscribió su nombre en el listado de jugadores que han finalizado series de postemporada con cuadrangular. Clase de victoria de los Dodgers en partido bien dirigido por Dave Roberts, quien evitó un colapso cuando tuvo las agallas, aquí lo decimos de otra manera, para sacar al as Max Scherzer -no estuvo conforme- en el quinto inning con dos en circulación y uno fuera. John Kelly hizo el trabajo y eso fue clave en el partido.

San Luis tuvo de 11-0 con corredores en posición de anotar, su única vuelta llegó al plato por wild pitch. Así es muy difícil…Álex Reyes, quien perdió el puesto de cerrador y anoche entró a sacar un out en el noveno, permitió siete jonrones entre el 12 de agosto y el final de la temporada. El batazo de Taylor fue el tercero que concedió para dejar a Pájaros Rojos en el campo desde el período antes señalado: Yoshi Tsutsugo (Piratas) el 29/8 y Daniel Vogelbach (Cerveceros) el 5/9. Avisail García (Cerveceros) se fue profundo frente a Reyes 18/8 para empatar un juego. El slider de Reyes con frecuencia -quizás por el cansancio- se cuelga y lo hacen pagar…Juan Soto tuvo un gran gesto de amistad con sus ex compañeros Scherzer y Trea Turner, a quienes fue a respaldar en una acción poco común en este nivel. Los dos estelares agradecieron el apoyo…Quién gane, Tony La Russa (77 años) o Dusty Baker (72), dirigirá la SCLA frente a un mánager que podría hijo de ellos, Álex Cora (45) o Kevin Cash (43)…El ex lanzador Dave Stewart dijo a Bob Nightengale de USA Today que tuvo una cena con La Russa y Baker luego del funeral de Bob Welch el 14/6/2014 en Phoenix y que los tipos conversaron después de años que no se dirigían la palabra. A partir de entonces se envían mensaje de textos. Que bien…Felicito a mis buenos amigos Enrique Rojas, Alexander Gómez, Dimaggio Abreu, Rafael Díaz e Ildefonso Ureña, simpatizantes de los Dodgers, todos muy asustados anoche ante la peligrosidad del rival que tenían de frente. A otro amigo lo saludaré en privado…¿Se imaginan que Albert Pujols hubiese puesto fin al juego con uno de cuatro esquinas?…La cancelación de Jayce Tingler se veía venir.

No importa las lesiones que tuviera que enfrentar, eso le pasa a la mayoría de los equipos, pero la marca de 79-83 de los Padres era inaceptable…Houston tuvo una línea ofensiva de .267-.339-.444. Fue líder en anotadas (863), y hits (1,496)…Chicago logró .256-.336-.422, segundo en bases por bolas (586) y OBP (.336)… Boston lideró la liga con 330 H2 conectados. Tampa Bay fue primero en PCL 3.67 y menos BB (436). Los Medias Blancas encabezaron en ponches(1,588)

CITA .- «Han sido (los relevistas) nuestra columna vertebral durante todo el año. Y para que ellos salgan y nos den más de cuatro entradas en blanco y le den a la ofensiva la oportunidad de seguir avanzando y hacer un gran swing, no se puede decir lo suficiente sobre esos muchachos», dijo el antesalista Justin Turner sobre el bullpen de los Dodgers que anoche lanzó 4.2 innings sin permitir anotación y fue clave en la victoria 3-1 de los campeones sobre los Cardenales.

