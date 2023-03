Braulio Miranda: “No ha sido fácil mantenerme”

Braulio Miranda, un hombre que ha estado ligado al deporte desde temprana edad, decidió en 2003 sacar un proyecto personal para beneficiar a jóvenes y niños.

20 años después de aquella decisión, el dirigente deportivo nacido en Villa Juana describe el carrusel que ha tenido que atravesar para mantener lo que hoy día se llama Liga Miranda.

“No ha sido fácil mantenerse tanto tiempo trabajando. Inicié con las manos vacías, solo con la vocación y el sentimiento de querer ayudar a los niños y he podido superar muchos momentos difíciles”, manifestó el entrenador a la redacción de deportes de El Nacional.

Miranda, al igual que decenas de dueños de ligas y academias deportivas, no se enfoca solamente en aportar deportistas, sino que también busca aportar a la sociedad, jóvenes de utilidad y buenos valores apartados de sombríos senderos.

Niños jugadores de la Liga Miranda desfilan en el inicio del torneo 20 aniversario.

El ex miembro de la selección nacional de softbol reveló que lo más gratificante durante sus dos décadas con la liga ha sido ver como de sus manos no solo han salido jugadores de béisbol, sino que se han forjado diferentes profesionales.

“Me siento orgulloso de lo que he hecho y logrado por cientos de niños que han pasado por aquí.

He visto formarse peloteros, abogados, médicos, odontólogos y un sin número de personas que hoy día son útiles de diferentes maneras a la sociedad. Ese ha sido mi empeño toda la vida”, expresó Miranda, quien en su niñez además de jugar a la pelota, jugó baloncesto en categorías menores con el club Mauricio Báez.

Braulio indicó que está dispuesto a continuar su labor como dirigente deportivo hasta que muera.

“Seguiré sirviendo al país de esta forma, hasta que el Señor quiera”, dijo.

Señaló que se siente con fuerzas suficientes para seguir su lucha en pos de los más jóvenes, tomando como ejemplo al editor deportivo de El Nacional y fundador del club Mauricio Báez, Leo Corporán, quien a sus 76 años continúa contribuyendo con el bienestar de Villa Juana y sectores aledaños.

Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional, recibe una pelota firmada por Braulio Miranda y un grupo de atletas.

“Con sol, agua y sereno siempre estaré dentro de los play para ayudar a crecer esos niños”, aseguró Miranda, quien dijo no encontrar las palabras idóneas para describir los sentimientos que le invaden al hablar del trabajo que le apasiona y le mueve todos los días a salir de su hogar.

Afirmó que Dios le ha dado un premio por guiarlo y darle las fuerzas necesarias durante estos 20 años de entrega.

“Es muy placentero y me llena de orgullo todo lo que he hecho para cuidar a los más jóvenes de que no caigan en malas tentaciones”, agregó Braulio Miranda.

Pequeños de la Liga Miranda oran en acción de gracias por el 20 aniversario de la academia.



Liga Miranda

La Liga Miranda inauguró el pasado sábado un torneo conmemorativo a sus dos décadas de fundación, el cual está dedicado al editor deportivo de El Nacional, Leo Corporán.

En la justa de béisbol infantil están compitiendo: Los Robles, González, Nelson Féliz, Lugo, Los Praditos, Soriano, Academia Luisito Mercedes y Ureña.

Así como la Bendición, Víctor Block, Buena Vista II, Bachata y la anfitriona Liga Miranda.

En la ceremonia de apertura del torneo fueron reconocidos Corporán y el empresario Luis Rodríguez, este último fue distinguido por sus aportes a la entidad deportiva.

El juramento deportivo fue realizado por el niño Iker Roa; la señora Yendry Rojas tuvo a su cargo la exhortación y el lanzamiento de honor fue ejecutado por Corporán, teniendo de receptor a Milán Castillo, como bateador Rodríguez y Yobin Báez hizo de árbitro.