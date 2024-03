Tras 10 años de la muerte de su padre Anthony Kidman, la actriz Nicole Kidman ofreció unas sorprendentes declaraciones sobre la reacción que experimentó en su funeral, al sufrir un incontrolable brote de risa en el momento en que vio el ataúd, situación sobre la que desde ese tiempo no hablaba.

Devastada

“Literalmente empecé a reírme, pero porque estaba devastada y atacada por el luto. No podía controlar ni mi cuerpo ni mi mente”, ha revelado en su conversación con una publicación. Esa forma tan particular de desahogarse y exteriorizar sus sentimientos ha sido una constante, desde entonces, en su vida. El progenitor de la artista, un renombrado parasicólogo se encontraba en Singapur, donde reside una de las hermanas de la intérprete, Antonia, cuando sufrió una caída que resultó fatal. Tenía 75 años.

Hospitalizada

La cantanate Belinda ha tenido que suspender todos sus compromisos, incluyendo algunos conciertos, debido a a que fue hospitalizada de emergencia, según informó ella misma en sus redes sociales y a través de un comunicado que publicó la un oficina de prensa de la popular artista.

Detalle de su estado

La también actriz mostró una imagen donde se le ve en la cama de un hospital abrazando con una mano un muñeco de peluche y otro a un costado; además, tiene una sonda conectada al mismo miembro. “La salud siempre tiene que ser lo más importante”, se lee en la imagen que posteó Belinda en una historia de su cuenta de Instagram. s el momento, no se ha detallado que es lo que tiene la intérprete de “Amor a primera vista”; también se desconoce cuánto tiempo deberá permanecer en el hospital.

Homosexualidad

El hecho de convertirse en padre en el 2008, de sus gemelos Matteo y Valentino y los consejos de su padre, el psicólogo Enrique Martín Negroni, fueron determinante en la decisión del cantante boricua Ricky Martin para, en el año 2010, liberarse de una pesada carga y sacar a la luz su homosexualidad.

Una gran decisión

“Mi padre me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a enseñar a tus hijos a mentir? Tienes que ser más abierto, tienes que salir ahí fuera. Quiero ayudarte, ¿cómo lo podemos hacer?'”, comentó el arista, sobre los cuestionamientos de su padre, determinantes para tomar una decisión. “Le contesté: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en ello. Dame un segundo, porque todavía no sé si hacerlo en una entrevista. No sé si debería escribir una carta y tuitearla. No sé. No me agobies, ya lo haré”, dijo el artista, entrevistado por Andy Cohen en la emisora Sirius XM.