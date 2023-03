Posible romance

Puede ser que Hollywood tenga una nueva pareja, pues ha sorprendido el acercamiento entre la actriz Selena Gómez y el cantante Zayn Malik, quienes fueron fotografiados por los paparazzi teniendo una cita, informa Elle Magazine.

¿Cena romántica?

Entertainment Tonight aseguró que Selena y Malik fueron vistos disfrutando de una cena romántica. Supuestos testigos señalaron al mismo medio que tuvieron muestras de afecto públicas. Los jóvenes fueron vistos cenando en Nueva York, y según la fuente “Selena y Zayn salieron en SoHo en la ciudad de Nueva York alrededor de las 10:30 p.m.

Entraron tomados de la mano y se estaban besando. Parecía que se sentían cómodos juntos y estaba claro que era una cita”, dijo la fuente.

Sebastián Lletget y Becky G

Lo confiesa

Luego de rumores de infidelidad por parte del futbolista Sebastian Lletget a su novia, la cantante Becky G, a pocos meses de que se comprometieran, el deportista confesó en un escrito publicado en las redes sociales que sí le fue infiel.

“Lo siento mucho”

Lletget reconoce que ocultó algunas cosas y que fueron sus malas decisiones, pero que toda la controversia se debe a que lo están intentando extorsionar. “Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho…” se puede leer en el comunicado.

Belinda

Gran susto

Tremendo susto se llevó la cantante mexicana Belinda durante un concierto. Resulta que un fanático subió a abrazarla al escenario y se negaba a soltarla, se aprecia en el video de la situación se ha vuelto viral en las redes sociales.

Trató de liberarse

Belinda trató de liberarse del fanático, que le gritaba «te amo». Guardias de seguridad le decían: «hey, tranquilo» pero el joven no reaccionaba, aferrándose a la cintura y las piernas de la cantante, informa People en Español. En un momento el chico le sube un poco la falda y casi la tumba al suelo. El video muestra que el fan entierra su cabeza en el pecho de Belinda, que solo trata de calmarlo. La artista notablemente asustada, mantuvo la compostura durante la situación.