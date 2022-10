La ex vocalista de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero causó asombro entre sus fans tras la publicación de una imagen y mensaje muy preocupante. Ahora su productor musical reveló que no conoce el paradero de la cantante española. Está desaparecida.

Demacrada

Según el portal de noticias Infobae, pocos días después de que anunciara su regreso a la escena musical, Amaia subió una foto donde luce demacrada y despeinada, esto con la frase “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida?”.

Marcelo Vaccaro, productor musical de la cantante, dijo que no ha logrado ponerse en contacto con la destacada intérprete por lo que desconoce su paradero actual y que la artista estaría desaparecida.

Agradecido

El actor Matthew Perry, protagonista de “Friends”, de 53 años, publicará en noviembre sus memorias, en un libro titulado “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, que detalla su viaje con momentos increíbles y otros demoledores, informa Infobae.

Matthew Perry

Alcoholismo

El portal afirma que en su primera entrevista para hablar sobre su libro, el actor detalla cómo sus adicciones a las drogas y al alcohol en secreto casi le cuestan la vida. “Quería compartir mi vida cuándo sintiera que estaba a salvo de volver a entrar en el lado oscuro”, dijo el actor a la revista People. “Tuve que esperar hasta estar bastante sobrio, y lejos del alcoholismo y la adicción, para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente”.

Niega solicitud

Según la revista People en Español, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, denegó la solicitud de orden de protección que presentó Dennis Yadiel Sánchez Martín, el sobrino de Ricky Martin que lo acusa de abuso sexual.

Ricky Martin

Credibilidad

De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la oficina de relaciones públicas del intérprete de “Vuelve”, la jueza Maranyeli Colón Requejo «no le concedió credibilidad a las alegaciones de Dennis Yadiel Sánchez Martín» tras conocer los argumentos de ambas partes. El comunicado alega que los representantes legales de Ricky Martin presentaron las pruebas suficientes para demostrar que las acusaciones de su sobrino eran falsas, informa la publicación.