Bruno Mars despierta pasiones en su regreso a Brasil

São Paulo.- Bruno Mars sedujo este domingo en el primero de sus dos conciertos en el festival brasileño ‘The Town’, en São Paulo, donde repasó su interminable lista de éxitos para poner fin a seis años de ausencia en el país suramericano.

La última vez que el cantante hawaiano se presentó en Brasil corría el año 2017. Desde entonces no ha publicado un nuevo álbum y ni falta que le hizo esta noche en un abarrotado Autódromo de Interlagos.

Mientras ultima su nuevo proyecto, que puede llegar el próximo año, según la prensa especializada, hoy demostró que puede vivir de las rentas el tiempo que considere necesario.





También te podría interesar: Bruno Mars será la estrella de última noche del festival brasileño The Town

UN ÉXITO DETRÁS DE OTRO

Era el concierto más esperado de esta primera edición de ‘The Town’, creado por los organizadores de Rock in Río, y no decepcionó a un público que gritó, bailó y se emocionó.

El recital de esta noche sirvió para lo que en estas tierras llaman ‘matar saudade’, algo así como aliviar la nostalgia, y cerrar con llave de oro el primer fin de semana de este inédito festival.

Para ello entregó un derroche vocal y físico a partir de los temas más conocidos de su carrera, que se reduce a tres álbumes de estudio, sin sumar su proyecto con “Silk Sonic”, pero que, por otro lado, están plagados de éxitos.

Bruno Mars

No se quedó ninguno de sus hits en el tintero- «24K Magic”, con el que abrió, “Treasure”, “Finesse”, “Billionaire”, “Marry you”, “When I Was your man”, “Locked Out of Heaven”, “Just the Way You Are” y “Uptown Funk”, con el que cerró después de una hora y media de recital que acabó entrada la madrugada del lunes.

Su lista de números uno es tan extensa que se permitió el lujo de hacer un pequeño popurrí con varios ellos. Así, juntó en pocos minutos y con él detrás del piano “Young Wild and Free”, “Grenade”, “Nothin’ on You” y “Leave the Door Open”, entre otros.

COMPLICIDAD CON LOS BRASILEÑOS

El ganador de 15 premios Grammy y nominado 31 veces estuvo muy cercano con el público brasileño, que dice guardar en su corazón y al que se ganó por completo cuando simuló una escena de seducción al teléfono en portugués.

“Eu quero você gatinha’ (quiero verte bonita)”, espetó. Terminó por llevar al delirio a sus fanáticos cuando sonaron los acordes de uno de los grandes himnos de Brasil- “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó.

No hay brasileño que no sepa al dedillo la letra de esta canción imprescindible en cualquier fiesta y karaoke del país y el hecho de recuperarla para su show fue un punto más a su favor.

Bruno Mars cerró este domingo una segunda jornada en la que también triunfaron la neoyorquina Bebe Rexha, que puso a bailar a los miles de fans que colmaron el Autódromo de Interlagos, y el brasileño Ney Matogrosso, una de las grandes voces del país suramericano.

Y aún habrá más Bruno Mars en ‘The Town’, pues el también compositor volverá a subirse al escenario principal el próximo día 10, en el quinto y último día del festival para cerrarlo por todo lo alto.

Antes, habrá dos nuevas jornadas los días 7, Día de la Independencia de Brasil y que tendrá como cabezas de cartel Maroon 5, la inglesa Joss Stone y el grupo de música electrónica The Chainsmokers; y 9, cuando será el turno de Foo Fighters, Garbage y Yeah, Yeah, Yeahs.

‘The Town’, que en su jornada inaugural, el sábado, tuvo a Demi Lovato y Post Malone como grandes protagonistas, espera recibir medio millón de personas a lo largo de los cinco días de conciertos.