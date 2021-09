Cancelan exposición de la ONU sobre venezolanos en RD por amenazas

Santo Domingo (EFE).- La ONU canceló la inauguración de una exposición fotográfica sobre migrantes venezolanos en República Dominicana, prevista para este miércoles, por amenazas de grupos ultranacionalistas.

La exposición, llamada Caminos de Aprendizaje, reúne trece fotografías realizadas por dos fotógrafos venezolanos, en las que se retrata la labor de trece profesores venezolanos que residen en República Dominicana.

La inauguración fue cancelada por decisión de responsables de organismos de Naciones Unidas en el país, después de que varios grupos radicales lanzaran amenazas en contra de la exposición, según dijeron fuentes de la ONU a Efe.

Varios grupos autodenominados “patriotas” convocaron a sus seguidores a acudir al centro comercial de Santo Domingo donde se iba a celebrar la exposición para boicotear el acto de inauguración, al que habían sido invitado varios diplomáticos.

El promotor del boicot, Manny Solano, del movimiento No Tenemos Miedo RD, dijo en redes sociales que no permitirán la “manipulación de tema migratorio disfrazado de arte».

En una conversación por “streaming” en Facebook este miércoles, los responsables de los grupos radicales volvieron a verter amenazas contra los fotógrafos y contra los organizadores de la exposición.

“Andamos en un país muy pequeño y es fácil encontrarse con el fotógrafo”, dijo Ángelo Vásquez, del grupo antihaitiano Antigua Orden Dominicana.

No obstante, Solano dijo que estos grupos “no son xenófobos” y no tienen nada en contra de los venezolanos, pero sí se oponen a los organismos de la ONU, que consideran “grupos hostiles hacia el pueblo dominicano». “Eso es una falta de respeto a la dominicanidad.

Nosotros no vamos a permitir en República Dominicana laboratorios en contra la dominicanidad bajo ningún concepto. Y estaremos pendientes y le haremos frente no importa a quién. Repito, están conociendo la parte buena de los nacionalistas. Tenemos parte mala, no quieran conocer ustedes la parte mala”, amenazó Solano.

Los grupos ultranacionalistas dominicanos se oponen a la labor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entes que habían organizado la muestra, por el apoyo que estos organismos brindan a los migrantes haitianos y a los descendientes de haitianos.

Estos organismos también brindan apoyo a los migrantes venezolanos en el país, incluyendo los más de 43.000 venezolanos que se han acogido a un plan de regularización lanzado este año por el Gobierno dominicano.