Canciller dominicano defiende manejo dado por el Gobierno a crisis con Haití

Santo Domingo.- El canciller dominicano, Roberto Álvarez, defendió este miércoles el manejo que ha dado el Gobierno a la crisis con Haití, generada por la construcción de un canal de riego en el río Masacre o Dajabón, por parte de supuestos agricultores del vecino país.

El funcionario habló durante la sesión del Senado, donde aseguró que el Gobierno local seguirá defendiendo la soberanía, y dijo que ”solo se dialogará con Haití, si se detiene la obra”.

Rechazó las imputaciones de “pro haitiano” que le hicieron senadores de partidos de la oposición, tras asegurar que su único deseo es “defender la soberanía dominicana, evitando la entrada de ilegales”.

“Hay que detener la construcción de la obra para poder dialogar. La obra viola el principio equitativo de la línea fronteriza”, advirtió Álvarez, quien asistió al hemiciclo por una solicitud de hecha por la oposición y aprobada por el la Cámara Alta, para que aclarara todo lo relativo al conflicto con Haití.

Recordó que a raíz de la muerte de Jovenel Moise, se detuvieron los trabajos de dicho canal, pero que luego violó (Haití) dicho principio, y se continuó la ejecución del embalse.

“El 30 de agosto de este año, nos enteramos que se habían reiniciado los trabajos. Inmediatamente me comuniqué con el canciller haitiano y me informó que su gobierno no estaba de acuerdo con los trabajos”, agregó.

Asimismo, negó que haya firmado algún tipo de acuerdo en 2021, para que se continuara la construcción de dicho canal.

Legisladores de la oposición al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuestionaron el manejo dado a la crisis con Haití, debido “a la entrada de ilegales de esa nación y al otorgamiento de visas de forma irregular”.

Haití y República Dominicana están enfrentados en una de sus peores crisis políticas de la historia de ambas naciones, debido a la construcción de la obra.

El canal permitiría irrigar terrenos agrícolas en la zona de Quanaminthe (Juana Méndez en español), fronteriza con la provincia Dajabón, en el noreste dominicano.

Haití, el país más pobre del continente americano, vive una situación difícil, debido al surgimiento de bandas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano.

Dichas bandas han implantado el terror en la ex colonia francesa, lo que obligó al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a ordenar el envío de una fuerza multinacional, para intentar frenar a las pandillas.

La fuerza estará encabezada por el Gobierno de Kenia (África), un país acusado de violar los derechos de su población, por la muerte, solo este año, de más de 30 personas, a manos de las fuerzas públicas.