Carasaf: «Mi sueño siempre ha sido cantar»

Aunque el personaje de “Carlota la más barrial” le dio notoriedad y lo hizo viral en las redes sociales, el actor Carasaf Sánchez decidió poner en pausa esa parte de su vida para mostrar al público su talento como cantante.

“Inicié en las redes haciendo comedias, pero mi sueño siempre ha sido cantar, por lo que a través del tiempo me he mantenido preparándome y escribiendo. Siempre he tenido un cantante interno, me gustan los karaokes, pero ya decidí hacer lo que en realidad me gusta”, manifestó el actor en entrevista para Qué Pasa!

Carasaf

Dice que aunque haciendo humor se dio a conocer en el mundo, sentía que eso no lo llenaba y que esto más que una carrera sería un hobby.

“Me gusta que el humor me nazca, que sea parte del día a día, pero no como un trabajo, la música sí la puedo soportar como un trabajo. Mi hobby me mantuvo y me ha dado la imagen que tengo ahora”, expresó el cantante.

Carasaf ya ha realizado algunas grabaciones que se han hecho viral y han acaparado la atención de su público y actualmente presenta credenciales como bachatero con el lanzamiento de su primer álbum titulado “Yo sé”, compuesto por 10 temas que en su mayoría son de su propia autoría y han logrado una gran acogida en sus redes sociales y en las plataformas musicales digitales.

De este disco se desprende el sencillo Infeliz, el cual está promocionando y según relata el intérprete, cuenta con letras digeribles con la que muchas personas se van a sentir identificadas, y que en corto tiempo se ha viralizado en la mayoría de las plataformas digitales.

“Decidí cantar bachata porque considero que es un género que tiene una profundidad a nivel internacional y que la consumen jóvenes y adultos, lo que me permite expresar mi manera de ver la vida y aportar, desde mis composiciones, principios morales a la juventud que viene creciendo en una sociedad muy contaminada”, expresó.

Firma con Pepe Aguilar

Carasaf anunció recientemente en sus redes sociales, que el conocido empresario y cantante Pepe Aguilar se reunió con él en Miami y le propuso firmar con una de sus disqueras, denominada Machin.

Aguilar lo contactó luego de escuchar su tema Infeliz.