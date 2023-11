Cecilia García: “El día que me considere la más completa, me puedo ir para mi casa”

La actriz, cantante, productora y humorista Cecilia García regresa al teatro este fin de semana en uno de los personajes más crueles de su carrera actoral: la ambiciosa y malvada madrastra de La Cenicienta.

Considerada la artista más completa de República Dominicana, García comparte roles con nuevos y experimentados talentos en el entretenido y reflexivo musical que sube a las tablas el viernes 17 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 7:30 de la noche, el sábado 18 a la misma hora y el domingo 19 a las 5:00 de la tarde.

En una franca entrevista para los lectores de Qué Pasa! la polifacética artista fue cuestionada sobre si comparte la consideración del público dominicano de que es la artista femenina más completa del país.

“Yo creo que el día que yo esté consciente de eso, y me crea la más completa, me puedo ir para mi casa.

No es que dude de mí, que tenga temores, ni que sea inconsciente de algunas cosas, que me dé vergüenza hacer cosas, pero soy muy tímida, aunque la gente piense que no, sí lo soy. El hecho de vivir fuera del país, como he estado 30 años, que ya voy, que ya vengo, me hace reconocer lo mucho que la gente me quería. Y eso me ocurre a donde quiera que voy. Me encontré con cosas que en un momento las tenía, pero que nadie me las dijo”, confesó.

El hecho de sentir tanto afecto, sobre todo de gente que decía que no veía su programa “Cecilia en facetas”, bajo el alegato de que era muy clasista, mientras otros argumentaban que no aparecía en las encuestas, es de gran satisfacción para ella a pesar del paso del tiempo.

“Pero esos argumentos eran todo lo contrario, porque hoy, maleteros, parqueadores, mozos, gente de a pie, me hablan de ese programa que terminó en 1995. No sé si es así lo de ser la más completa, que sería una cosa grandiosa, y si es así, ¡Qué bueno!”, y qué bueno que tomé la decisión de hacer lo que hago”.

En ese sentido, dijo sentirse reconocida con el afecto del pueblo dominicano, “con la gente de a pie, sobre todo; con la gente que no da premios, que no hace alardes, que te distingue sin cosas prefabricadas, sino con el simple hecho de entrar en una oficina y el guardián decirme: ‘Siéntese por aquí, le diré al señor que usted está aquí’. Y quizás la persona que está a cargo diga: ‘Cuál es su nombre?’ Yo no me ofendo con eso, porque es otra generación y esa es la vida, pero me siento reconocida”.

Equipo de producción

El musical que cuenta con la dirección general del veterano actor, productor y dramaturgo Carlos Espinal también reúne en escena a Sócrates Montás, Ángela Bernal, Avril García; así como a cantantes, bailarines y actores, con la coreografía de Nataly Borso y la codirección de Amarilis Rodríguez.

Al ponderar a Cecilia la artista, Espinal resaltó la disciplina, el respeto, la pasión, la convicción y la entrega de la afamada actriz.

“Cuando ella se entrega a algo que cree, porque tiene que creerlo, es un monstruo, y cuando tú como director tienes la oportunidad de ver a una artista desgarrarse, sin prejuicios, es una lección”, resaltó.

Reveló que Cecilia es la primera en llegar a los ensayos, llega tres horas antes de salir a escena, comparte con sus compañeros y exige que a todo el mundo se le dé el mismo trato.

“Y es la que comparte la luz en el escenario, que es algo que pude vivir en ‘La mujer araña’. Y siempre lo he dicho, cómo ella me brindó la plataforma y sé que fue una gran lucha para ella decidir que yo estuviera, porque recibió un gran NO. A partir de Cecilia mi carrera y mi vida ha sido otra cosa, en todos los sentidos”.

La dramaturgia y música de “La Cenicienta” es de Frank Ceara y cuenta con las actuaciones de Gabriela Gómez, Miguel Lendor, Luz García, Juanma García, Raeldo López, Hony Estrella, Ana y Carolina Rivas.

Sobre Ceara, Cecilia comentó: “Este trabajo de Frank Ceara contiene todos los elementos del tradicional cuento y canciones escritas exclusivamente para esta puesta en escena. El compositor nos regala momentos divertidos y románticos con sus canciones”.

El diseño de vestuario, escenografía e iluminación es responsabilidad de Marcos Malespín y como coach de voces está Andy Matías; en tanto que el talento infantil está integrado por Ivanna Rojas (La Cenicienta niña), Lena Abreu, Enmanuel Chacín (solista), Yvanna Marte, Luna Guzmán y Madelaine Morales.

La producción ejecutiva de Primera Memoria y cuenta con la orquestación y arreglos del maestro Penbiang Sang y su hijo Su-Chan Sang.

Sobre el director

Cecilia conoció a Carlos Espinal cuando quizás él no sabía lo mucho que ella lo admiraba, confiesa la polifacética artista.

“Pensaba que era una persona con todo el talento del mundo, sobre todo su calidad humana. Cuando tuve la oportunidad de tomar decisiones conforme a un casting que se iba a hacer, en el 2006, para ‘El beso de la mujer araña’, personas puntuales del equipo de producción fuimos al Lincoln Center a ver una producción de Broadway, para tener una visión del montaje y tomar notas. Cuando terminó la obra yo dije a los demás: ‘tengo el personaje de Molina’ y me preguntaron ‘quién es’, les dije ‘Carlos Espinal’, se decidió que él asumiera el personaje. Ahí tuve el clik, no solo del actor, del personaje, de la disciplina, capacidad, actuación extraordinaria, sino del ser humano. Una de las cosas más importantes de mi carrera fue encontrar a ese ser humano llamado Carlos Espinal”.