Celebrarán aniversario del Teatro del Cibao con “Cats”

Santiago.- Con el mundialmente famoso musical “Cats” celebrará el Gran Teatro del Cibao el 26 aniversario de fundación.

El espectáculo se presentará los días 7, 8, 9 y 10 de octubre a las 8:00 de la noche en la Sala de La Restauración y la gala premier del jueves 7 de octubre será a beneficio de la Fundación Acción Callejera, Inc.

“Cats” cuenta con un elenco compuesto por 14 artistas integrales de la zona norte, los cuales han venido preparándose desde el mes de enero para este riguroso montaje, así como ocho bailarines invitados de la Compañía de Danza Armando Villamil que dirige Alfa Rodríguez, acompañados por la Orquesta del Gran Teatro del Cibao, que se estrena con este musical, y está compuesta por 17 músicos del Cibao.

Cats es un musical compuesto por Andrew Lloy partir de la colección de poemas Old Possums Book of Practical Cats de T. S. Eliot. Su trama gira en torno a la tribu de los gatos Jélicos durante la noche en que toma “la elección jelical” y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia.

Este musical es presentado bajo un acuerdo especial con The Really Useful Group, contará con la coreografía de Rafael Pepén, la dirección musical de Junior Lomba, el diseño y confección de vestuario de Kayla Bennett, la escenografía de Tracke Stage en manos de Ángela Bernal, las luces y sonido de LuxArt by Ariel Ramos y la dirección general y artística de Luis Marcell Ricart Grullón.

Las boletas tienen un costo de RD$1,000 platea, RD$700 y RD$500 en balcón y las mismas estarán a la venta en la boletería del Gran Teatro del Cibao.