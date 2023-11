Cierre comercios en río Fula: Una drástica decisión

Miguel Ceara Hatton,

Ministro Medio Ambiente.-

La clausura, para regularlos, de los comercios que operan en las inmediaciones del balneario de Bonao donde murieron cinco personas es decisión muy drástica. Sería como si se quisiera culpar a los propietarios de la tragedia provocada por la crecida del río Fula. En todo caso la regulación debió establecerse desde antes.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez,

Presidente Gobierno español.-

Por más legítima que sea en realidad su elección ha dejado heridas que no se pueden ignorar. Casi la mitad de la población difiere de la amnistía a los independentistas catalanes. Pero aunque la oposición de la derecha y sus aliados no sea más que un resabio tendrá que recordar siempre que la victoria no da derechos.