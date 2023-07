Coerción de 3 meses al asesino de hijastra

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al acusado de violar sexualmente y asesinar a una adolescente de 13 años el domingo pasado en Villas Agrícolas.

La madre y demás familiares de la víctima Aisla Channel, comparecieron esta mañana ante el tribunal, donde se le conoció la audiencia preliminar al autor del hecho.

Santos Lora Vargas (el Pintor) fue traslado al tribunal en medio de estrictas medidas de seguridad ante el temor de que fuera agredido por los familiares de la víctima.

En la audiencia de medida de coerción salió a relucir que la madre de la víctima, Nairobi Paniagua, había interpuesto una querella contra Lora Vargas y que a penas se le impuso una orden de alejamiento sin que se hiciera mayores esfuerzos.

El dato fue confirmado por Ányelo Fabián, tío de la fallecida, quien sirvió como vocero de la familia.

La familia de la víctima fue representada por los abogados Maribel Alcántara y Víctor Carlot.

Lora Vargas es acusado de la muerte de Aisla Channel, hija de Santa Angélica Paniagua Jiménez y de Joaquín Antonio Marte Pérez.

El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de un año de prisión como medida cautelar y declarar el caso complejo.

La adolescente era hija de la señora Nairobi Paniagua, quien convivió durante seis años con el matador.

Paniagua contó que al momento del hecho se encontraban separados y que su exmarido aprovechó que dejó a la menor sola en la casa durmiendo, a las 12 del mediodía.

Indicó que, al regresar dos horas después encontró a su exmarido en el aposento de su hija, en su cama, con un poste de cloro y una extensión eléctrica en las manos, mientras el cuerpo inerte de la joven se encontraba arropado entre las sábanas.

“Le dije que qué él hace aquí, que yo no lo quiero en mi casa ni mi hija tampoco. Yo le dije que por favor saliera, que no quería que despertara a mi hija, pero yo no sabía que en ese momento ya él había hecho lo que hizo”, relató Paniagua.