Colapso edificio en San Cristóbal muestra negligencias

San Cristóbal.-El colapso de un edificio en construcción, de cuatro niveles, en la ciudad de San Cristóbal (sur), activó las alarmas en torno a las edificaciones que se construyen con fallas técnicas y otras que no cuentan con los permisos y supervisión oficial correspondiente.

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Cristian Rojas, quien se presentó la tarde del viernes a la calle Los Maestros, número 16, donde se desplomó la edificación, explicó que, a simple vista, se notan las fallas técnicas y geotécnicas en esa obra.

En ese sentido, dijo que las columnas de la parte trasera se hundieron por el peso de la construcción, que en ese momento acababan de vaciar la losa del cuarto piso.

Denunció que en República Dominicana hay una epidemia de construcciones ilegales y dijo que son pocas las que cumplen los requisitos necesarios exigidos por la ley.

«A simple vista y viendo la edificación que acaba de colapsar, hemos visto que no tiene un diseño estructural adecuado. Si ustedes se fijan, ese elemento, la escalera que soporta la carga no tiene columnas en esa viga de ese tramo tan largo, entonces al ver el edificio que tiene un vuelco hacia atrás, vemos que tiene un punzonamiento, o sea, que se hundieron, por eso ustedes ven que la parte de adelante está intacta y la trasera está totalmente destruida», sostuvo.

Presidente del Codia, Cristian Rojas.

Añadió que «además de que estaba en un proceso de vaciado de losa que le agrega una carga adicional».

Consideró que todo indica que no se hizo un estudio de suelo y que eso es lo primero que tiene que hacer un ingeniero antes de iniciar una construcción.

Informó que tiene informaciones que indican que horas antes del derrumbe el Ministerio de la Vivienda había notificado al ingeniero que construye la obra. Todavía no se ha dado a conocer el nombre del profesional de la construcción encargado de la obra.

Rojas aseguró que de comprobarse que el ingeniero responsable de la construcción está inscrito en el Codia, le solicitará al Poder Ejecutivo que se le retire su exequatur.

Planteó que hay que parar ya las construcciones ilegales para evitar que ocurran casos como el de la ciudad de San Cristóbal.

«Yo creo que si la persona que está haciendo esta construcción no tiene los permisos necesarios del Ayuntamiento y del Ministerio de la Vivienda debe pagar toda la consecuencia necesaria, gracias a Dios no hubo víctimas fatales, pero entendemos que este tipo de situaciones ya deben parar, debemos buscarle una solución con las autoridades, incluyendo el Ministerio de Justicia para que estas cosas no queden impune», consideró.

Agregó que «nosotros vamos a hacer las investigaciones pertinentes y en su momento vamos a dar el nombre del profesional, si es colegiado, porque aquí todo el mundo construye, los maestros constructores le levantan una edificación de tres o cuatro niveles, y hay muchos ingenieros que no pertenecen a nuestro colegio que también construyen, a veces el cliente lo lleva a un nivel que hay que construir sin la permisología para la obra, hay que esperar tener los permisos por el Ministerio de la Vivienda, antes era Obras Públicas”.

Rojas lamentó que los dominicanos no quieran someterse a la legalidad, a la gente le gusta construir ilegal.

Vecinos temían que el edificio se cayera.

«Yo lo que creo es que a la gente le gusta construir ilegal, la gente quiere hacer lo que le da la gana y la construcción no se escapa a eso, aquí a nadie le gusta pagar impuestos, y hay que pagarle unos impuestos, unos arbitrios al Ayuntamiento, al Codia y al Ministerio de la Vivienda para poder llevar a cabo una construcción».

Otras viviendas

Las familias que habitaban dos edificios de dos y tres plantas, respectivamente, abandonaron el lugar tan pronto se produjo el colapso de la edificación.

Cecilia Jorge, una de las vecinas de la construcción que colapsó explicó que tan pronto se produjo el estruendo salieron para la calle, por temor a que también su vivienda resultara afectada.

“Todo el mundo estaba advirtiendo que eso se iba a caer porque no tenía ningún tipo de seguridad”, dijo Amauris de León, quien vive en una vivienda detrás del edificio que cayó.

