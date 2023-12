Comisionado felicita a Quemuel Arroyo por nominación Premio Oscar de la Renta

NUEVA YORK.- El Comisionado de Transporte de esta ciudad, el dominicano Ydanis Rodríguez, felicitó a su compatriota Quemuel Arroyo por su nominación al Premio Oscar de la Renta al Inmigrante en su quinta edición.

El premio reconoce a los inmigrantes dominicanos que han hecho contribuciones significativas a los dominicanos residentes en el exterior.

“Quemuel es un joven que no solo se ha destacado académica y profesionalmente, sino que también es una persona comprometida con el empoderamiento de la comunidad latinoamericana y esta ciudad”, dijo Rodríguez.

“Su trabajo en la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) para hacer que el transporte público sea accesible para todos, independientemente de su discapacidad, es un ejemplo de su compromiso con la equidad y la justicia social. Estoy orgulloso de su nominación y le deseo todo lo mejor”, expresó.

Arroyo es el Director de Accesibilidad de la MTA, donde supervisa un presupuesto de más de mil millones de dólares. Bajo su liderazgo la entidad ha hecho avances significativos para hacer que el transporte público sea más accesible para las personas con discapacidades.

Estos avances incluyen la instalación de ascensores y escaleras mecánicas en estaciones de metro y autobuses, la creación de rutas accesibles y la capacitación del personal en accesibilidad.

El criollo fue recientemente seleccionado para formar parte del organismo rector superior (Board of Trustees) de la Universidad de NY (NYU), ranqueada como una de las 30 mejores universidades del mundo con 3 campus principales (New York City, Abu Dhabi and Shanghai) y 12 centros académicos globales en diferentes países.

En esta función Arroyo trabaja para promover la diversidad e inclusión en la universidad.

El Premio Oscar de la Renta al Inmigrante es otorgado por la Fundación Oscar de la Renta. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia el 14 de diciembre de 2023.

La premiación tendrá lugar en la sala principal, Carlos Piantini, del Teatro Nacional ‘‘Eduardo Brito”, con la asistencia de funcionarios del Estado dominicano y representantes del sector empresarial.