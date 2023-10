¿Cómo Leclerc encontró su mejor forma?

HOUSTON.– Cuando llegó con dos outs en la octava entrada el lunes, José Leclerc estaba un poco nervioso. Yordan Álvarez , el toletero aparentemente imparable e irresoluble, acababa de conectar un jonrón por segunda vez esa noche para acercar a los Astros de Houston a una carrera de empatar el juego.

Los Texas Rangers habían saltado a una ventaja de 4-0 en la primera entrada del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana , pero vieron cómo esa ventaja se desvanecía con solo una carrera adicional de seguridad agregada después de eso.

“Supongo que no es ningún secreto que el bullpen no tuvo un gran año durante la temporada”, había dicho el receptor Jonah Heim antes de que comenzara el juego. «Pero realmente se mostraron en la postemporada, y no estaríamos donde estamos sin lo que han hecho hasta ahora».

Es cierto, después de desperdiciar más salvamentos de los que convirtieron en la temporada regular, los relevistas de los Rangers tenían una efectividad de 1.86 en poco más de 19 entradas de postemporada antes del lunes.

Eso es bastante bueno, especialmente si se combina con la poderosa alineación del equipo y su fuerte lanzador abridor, pero tal vez no cambiaron tanto porque estaban a punto de sufrir una implosión, del tipo que los Astros parecen capaces de provocar.

Aroldis Chapman ha lucido errático durante todo octubre, incluso cuando el manager Bruce Bochy se ha apoyado en él lo suficiente para que no resulte contraproducente.

Por: Hannah Keyser

Yahoo Sports