Concientización clave para prevención cáncer de mama

De acuerdo con la OPS, cada año en las Américas se diagnostican más de 462 mil mujeres con cáncer de mama, y cerca de 100 mil mueren a causa de esta enfermedad, por esa razón, la doctora Jane Méndez, M.D., FACS, Jefa de Cirugía del Seno, Baptist Health Miami Cancer Institute, resalta la concienciación al público de la detención de cáncer de mamas, ya que esta es la clave para tener un mejor pronóstico y lograr un 99% de supervivencia en 10 años de las mujeres diagnosticadas.

“Si el público desconoce las recomendaciones para prevención, así como las acciones para detección temprana de la enfermedad, incluyendo mamografía y ultrasonido, no podemos llegar a esa meta, por eso es muy importante la concientización”, manifestó la experta en salud.

Jane Méndez

Méndez indicó que el cáncer de mama es el más común en la mujer, siendo en la mujer latina la causa número uno de mortalidad, mientras que, en los Estados Unidos, el cáncer de pulmón es la causa principal de mortalidad en la mujer y el segundo es el de mama.

En cuanto a los factores de riesgo para contraer esta enfermedad, señala que se pueden clasificar en dos categorías: Aquellos que podemos controlar o modificar y aquellos que no podemos.

Indica que dentro de aquellos que no se pueden modificar están la edad y el género, tener antecedentes familiares y también ciertas condiciones patológicas incrementan el chance de cáncer de mama en el futuro, tales como tener su periodo en edad temprana o tener menopausia en etapa tardía; cuando la mujer no tiene hijos o tiene hijos a una edad tardía, esos son factores que no son controlables.

Entre aquellos que sí se pueden controlar menciona la dieta o nutrición, controlar lo que comemos; no vivir una vida sedentaria y estar activos. El alcohol, a pesar de que no hay una correlación directa entre el alcohol y el cáncer de mama.

Otros factores que menciona dentro de lo que se puede controlar, está el uso de hormonas por la menopausia o porque se quieren ver más jóvenes a y revertir el proceso de envejecimiento. “Estos es de mucho riesgo, más cuando se usa por mucho tiempo”.

Al referirse al tratamiento, dice que al igual que el pronóstico, depende de la biología del cáncer de mama, y que es importante individualizar el tratamiento de acuerdo con la biología de ese tumor, tanto como las otras condiciones médicas o comorbilidades que tenga ese paciente.

“El mismo tratamiento no se aplica de igual manera a todos los pacientes. Con este propósito tenemos cuatro herramientas principales. Tenemos a la cirugía, la quimioterapia, la terapia endocrina y por último la radioterapia. Estas opciones se aplican de manera individualizada a los pacientes, y de esta forma es que vamos a llegar a curar el cáncer”, añade la doctora Méndez.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones para las mujeres, la doctora Jane Méndez dice que lo más importante es conocer su cuerpo, saber cuáles son los antecedentes de la familia, seguir las recomendaciones, hacerse la mamografía y ultrasonido, usualmente se recomienda hacerlas anualmente a partir de los 40 años.

La doctora Méndez, M.D., FACS, Jefa de Cirugía del Seno, Baptist Health Miami Cancer Institute, fue una de las expositoras del XVIII Congreso Internacional Sociedad Dominicana de Oncología, donde abordó el tema “Cáncer de mama: más allá de la biología y el desafío de los dogmas».