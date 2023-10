Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar recibe respaldo

Santo Domingo, octubre 2023: La 6°. entrega del Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que se efectuará los días 1 y 2 de noviembre 2023, en el Hotel JW Marriott, en Santo Domingo, contará con un importante respaldo de la cadena de valor que impulsa el binomio, turismo y salud.

Diferentes instituciones de los sectores público y privado estarán participando y patrocinando este evento que se realiza cada dos años, organizado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y la firma de Comunicación y Relaciones Públicas, AF Comunicación Estratégica.

El doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS, al referirse al apoyo recibido, afirmó que el turismo de salud continúa consolidándose en el país, llevándonos a seguir reinventándonos, avanzando y estrechando la relación entre los sectores público y privado, con el objetivo de incentivar la inversión en nuevos proyectos beneficiosos para el país y el sector.

“Esta iniciativa favorece las mejores prácticas y fomenta las acreditaciones internacionales y la seguridad del destino. Estableciendo una mayor vinculación con los principales mercados emisores de turistas y pacientes”, destacó Cambiaso.

Igualmente, Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica, expresó que por las características del evento y ser una excelente plataforma para el desarrollo de negocios y oportunidades de inversión, cuenta con el apoyo de importantes organismos empresariales, que buscan el fortalecimiento de este segmento, revelando así la clara visión de futuro y el gran potencial de negocios de este rubro.

En sus dos recientes pasadas ediciones contó con más de 800 participantes y alrededor de 70 expositores locales y provenientes de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, India, México, Puerto Rico, Panamá, España, Colombia e islas del Caribe y más de 110 patrocinadores.

El Ministerio de Turismo, Banco Popular, Seguros Reservas, Hospital Metropolitano de Santiago, Amadita, Macrotech, Right Construction, Arium Salud Digital, Global Medica, Cap Cana, BHD, Hospital IMG, Instituto Espaillat Cabral, Grupo Rescue, Referencia, Meta Íntegra, Casa de Campo, HEMA, Caribbean Health TPA, Grupo Eléctrico Dominicano, Grupo Teran, Mercedes Benz, Seminsa, Farmaconal, Skymed, Central Romana, Clínica Abreu, Médico Express, Unique, Madih, Hospital General de la Plaza de la Salud, JW Marriott, Cedimat, Advanced Asset Management, New York Prebysterian, Farmacia Carol, Russa García y Asociados, Mallén, Hospital Serena del Mar, Hospital for Special Surgery.

El crecimiento de este magno evento no sería posible sin el apoyo de los medios de comunicación, quienes desarrollan una función muy valiosa, destacaron los organizadores.

Asimismo, agradecen el gran soporte de la prensa nacional en la difusión de las noticias generadas.

El congreso internacional, que busca resaltar las ventajas competitivas que posee el país como líder turístico de la región en sus ediciones anteriores, contará nuevamente con el aval del Ministerio de Salud Pública; así como de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr); la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Para más información sobre el evento, registros y patrocinios, acceda al portal web: https://congresoadts.com/ o llamando al (809) 567-2663.