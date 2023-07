Corbin Burnes recibe garantías

Corbin Burnes no irá a ninguna parte esta temporada. Con los rumores de canje que volverán a surgir antes de la fecha límite de cambios del 1 de agosto, el derecho de los Cerveceros de Milwaukee dijo el viernes que recibió garantías directamente del gerente general Matt Arnold esta semana de que no será canjeado.

«Dijo que no me cambiará», le dijo Burnes a Adam McCalvy de MLB.com . «Están buscando agregar algunas piezas. Obviamente, el mercado en el que estamos, lo harán de manera responsable y no cambiarán el sistema de granja por un tipo durante dos meses».

«Obviamente no nos dicen los nombres de lo que están buscando o las posiciones que están buscando».

Por: Simon Sharkey-Gotlieb

The Score.com