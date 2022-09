Descuido en instalaciones del Metro

Rafael Santos Pérez,

Director de la OPRET.-

Las primeras líneas del Metro de Santo Domingo, de vital importancia para el transporte de miles de pasajeros diariamente, lucen descuidadas, con ascensores dañados, y otras áreas falta de mantenimiento, mientras el Gobierno se empeña en su ampliación, lo cual es bueno, no debe descuidar lo que ya esta hecho.

Rafael D. Toribio

Rafael D. Toribio,

Director Centro Económico y Social.-

No es su responsabilidad, pero no pasa por alto que sobre las muchas reuniones que ha celebrado, el CES nada trascendente tenga que exhibir. Las razones no es lo que se discute. Se habla de lo que se ve. Son muchas las propuestas que permanecen en el aire y además conflictivas, como la reforma constitucional, ni siquiera se habla.

Serena Williams

Serena Williams,

Tenista.-

No pudo despedirse con otro título, pero la derrota que sufrió en el US Open no empaña su exitosa carrera en el deporte en el que alcanzó la categoría de símbolo. Es, a sus 41 años, la tenista que más torneos ha ganado, convirtiendo su reinado en la cancha en el más prolongado de la historia.