Hombre se lanza a vías del Metro para llamar atención de autoridades

Un hombre intentó quitarse la vida la mañana de este lunes al lanzarse a los rieles del tren en la estación María Montez, del Metro de Santo Domingo.

El individuo identificado como Ángel Daniel Hernández manifestó que cometió el hecho para llamar la atención de las autoridades ya que, lo quieren desalojar de su vivienda y a pesar de las innumerables denuncias no ha recibido respaldo.

Ángel Daniel Hernández mientras era conducido por miembros de la Policía al destacamento más cercano.

Ante lo ocurrido, agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) se apresuraron a rescatar a Hernández y los trenes en circulación fueron detenidos para evitar cualquier desenlace fatal, provocando con ello un retraso en toda la Línea 2 del referido medio de transporte, informó el Metro de Santo Domingo a través de su cuenta de Twitter.

“Me van a matar en mi propia casa, el dueño de la casa…No me dejen solo que me quieren matar”, vociferó el hombre una vez fuera de la estación en compañía de agentes del Cesmet y conducido por miembros de la Policía Nacional al destacamento más cercano.

“Tengo el SIDA, quiero orientar a la gente y me están discriminando. Tengo seis años maltratado por la institución policial, me investigan dondequiera y voy al Palacio de la Policía, voy a todos los lugares, voy a la prensa y nadie me pone asunto y dije que me quito la vida mejor”, continuó diciendo el hombre ya sobre un motor de la PN.

Una vez manejado el incidente, la circulación de trenes fue retomada, logrando regresar a su normalidad.