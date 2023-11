Desmienten inauguración hospital por Abinader en Sabana Larga

Santo Domingo.- La dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Esmeralda Mancebo, desmintió las afirmaciones realizadas por el presidente Luis Abinader durante su visita a la provincia San José de Ocoa de que inauguró un hospital en el municipio de Sabana Larga, en virtud de que no existe dicha construcción.

“Soy de Ocoa, quiero pensar que el presidente Abinader no está mintiendo de manera deliberada, porque en Sabana Larga no hay hospital, no se ha construido ningún hospital y, está diciendo que está en ese municipio inaugurando un hospital que no se ha construido y, por tanto, no existe”, dijo la integrante de la Dirección Central de la FP, a través de su cuenta de X.

A esta denuncia se sumó el también dirigente de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Sabana Larga, Wilson Castillo, quien aseguró que lo dicho por el presidente Luis Abinader, “es totalmente falso. Aquí no se está construyendo ningún hospital, aquí no tenemos hospital, ni se han hecho levantamientos para la construcción del mismo”, indicó.

Durante su visita a la provincia de Ocoa el presidente Abinader afirmó que se estaban inaugurando varias obras, incluyendo el hospital mencionado, lo que generó la reacción inmediata de Esmeralda Mancebo a través de un mensaje en la red social.

La dirigente del principal partido político de la oposición dominicana, liderado por Leonel Fernández, instó a una verificación precisa de la información antes de su difusión y, espera una corrección por parte de las autoridades correspondientes.

A la publicación de Mancebo se han sumado otras personas que también dicen ser de Ocoa y que rechazan las afirmaciones del presidente que busca ser reelegido.