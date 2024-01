Desmienten Wilfrido Vargas estuviera “tomado” durante entrevista en Despierta América

Santo Domingo.-La oficina del cantante y director de orquesta dominicano, Wilfrido Vargas, desmintió este viernes los rumores que circulan en las redes sociales y medios de República Dominicana, de que el artista estaba bajo efectos del alcohol durante una entrevista este viernes en el programa Despierta América, de Univisión.

“Wilfrido Vargas nunca ha tomado alcohol, por lo que los comentarios que se han vertido en torno a que estaba tomado carecen de toda veracidad”, precisó la Corporación Wilfrido Vargas en un comunicado.

Aclaró que “Como es de conocimiento de todos, y como lo relata el propio maestro Wilfrido Vargas en su autobiografía ‘Me volviste loco, Wilfrido’, desde niño ha padecido severos trastornos de ansiedad y déficit de atención, por lo que desde hace años tiene que medicarse”.

“Esta mañana al levantarse, como es de costumbre, nuestro artista se tomó sus medicamentos para la depresión y otros con los cuales se está tratando problemas de la columna vertebral, lo que motivó que no estuviera en condiciones 100 por ciento óptimas para la entrevista, pero era un compromiso contraído por The Guitar Hotel At Seminole Hard Rock, donde el artista actuará esta noche, con la cadena de televisión hispana, por lo que Wilfrido lo asumió con la responsabilidad que lo caracteriza”, precisa el comunicado.

“Durante sus más de 40 años de carrera, Wilfrido Vargas ha mostrado un accionar de respeto hacia su público, hacia su carrera, hacia su familia, y sobre todo hacia él como figura cimera de la música autóctona dominicana de la que ha sido embajador en todos los rincones del mundo donde ha llevado con orgullo el merengue”.

“Agradecemos la preocupación de los fanáticos, de colegas artistas, de los amables amigos de la prensa, a quienes no hemos podido atender en estos momentos, ya que el maestro Wilfrido Vargas se encuentra sumido en los ensayos del concierto que presentará esta noche en The Guitar Hotel At Seminole Hard Rock, en La Florida”.