Desplome paso a desnivel 27 de febrero, fue por drenaje, según su diseñador

Santo Domingo.- El desplome de una parte de las losetas del paso a desnivel en las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez la tarde del sábado no se debió a fallos de construcción, sino a problemas de drenaje.

Así lo aseguró Reginald García, el ingeniero estructuralista que diseñó la obra y todos los demás pasos a desnivel en la capital, en una entrevista con Roberto Cavada. “Eso está bien”.

“Eso es un muro de entorno, eso no es un muro de contención, la gente está equivocada. Eso no tiene presión de suelo, eso es una roca pelá. Tenía un elemento para sostenerse que le llaman New Jersey y el agua se metió entre la pared y la roca y presionó tanto, porque era una estructura que no estaba sostenida para esa carga tan grande y colapsó”, significó.

García, quien tiene 86 años de edad y un ejercicio desde 1964, aseguró que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) estaba equivocado cuando en el 1999 aseguró que la obra tenía fallos estructurales y relató que el problema que se presentó en esa fecha fue debido al drenaje por una cañada del sector Miraflores, que afirmó fue corregida.

“No es un fallo estructural, es el drenaje. Pero fíjate lo que te quiero decir, el paso a desnivel de la 27 con Tiradentes es el mismo sistema y no ha fallado, porque es el drenaje”, sostuvo.

Sin embargo criticó la falta de mantenimiento y consideró que con un mantenimiento durante estos años, se pudo haber detectado que podía ocurrir el derrumbe. “Además, creo que si hubiesen puesto anclaje como se pusieron en la primera parte, (la obra) hubiera estado mejor”.

El profesional de la ingeniería sostuvo que los túnes, elevados y los pasos a desnivel son seguros y validó su información afirmando que pasa por ellos sin ningún prolemas.

Advirtió que para evitar una situación similar en ese u otras estrcuturas de ese tipo, a la hora de corregir el problema debe ser sulicionando el prolema del drenaje. “Esa presión de agua que hubo ahí, eso no está diseñado para eso”.

El colapso de algunas de las losas de la salida oeste de la estructura atrapó a varios vehículos que cruzan por el lugar, provocando la muerte a nueve de los conductores y ocupantes.