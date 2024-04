Dice encargados recintos JCE y coordinadores de partidos dirigirán Policía Electoral

Santo Domingo,- El delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana Danilo Díaz Vizcaino reveló que los partidos políticos en coordinación con la Dirección Técnica de la Junta Central Electoral han llegado a un consenso para que los encargados de los recintos de votación sean quienes dirijan a los miembros de la Policía Militar Electoral en las votaciones del 19 de mayo.

Díaz Vizcaino recordó que dicha figura, el encargado de recinto, siempre ha existido, pero que, contrario a lo que sucedía anteriormente que la Junta Central Electoral contrataba un personal sin vínculos con esa institución para que desempeñara esa labor, ahora estarán al frente funcionarios del órgano comicial.

El miembro del Comité Político del PLD agregó que en el consenso también se estipula que los partidos políticos tengan un coordinador de delegados en los centros de votaciones quienes, conjuntamente, con los encargados de los recintos de la Junta dirigirán el trabajo de la Policía Electoral.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente opositor precisó que en los comicios del 19 de mayo no serán altos oficiales quienes van a dirigir los miembros de la Policía Militar, para evitar que “se involucren con el oficialismo como sucedió en los pasados comicios municipales del 18 de febrero de este año”.

Insistió en la importancia de la creación del coordinador de delegados de los partidos políticos en los recintos electorales, ya que no existió en las pasadas votaciones de febrero, porque facilita la logística y garantiza el orden.

“El tema que tiene que ver con la Policía Militar Electoral nos satisface la decisión que se ha tomado, en el sentido de que ha logrado una reglamentación de esta y un reforzamiento en la participación y también, unas directrices en lo que son sus responsabilidades, le está atribuyendo a la misma una responsabilidad no solo en el interior del recinto, sino también, en el perímetro de los centros de votación para impedir que se repita lo que sucedió en febrero”, puntualizó.

Danilo Díaz amplió que, “Hemos tenido dos reuniones de la Mesa Técnica, que fue una de nuestras propuestas, nos estamos reuniendo semanal, en la semana recién concluida sostuvimos la segunda reunión, y en la misma acordamos la figura del encargado de recinto, en un consenso de los partidos con la Dirección Técnica de la Junta”.

“El encargado de recinto es una figura importante porque anteriormente la Junta lo contrataba, y ahora lo que estamos recomendando es que sea un funcionario de la institución, porque ahí puede haber consecuencias, una gente que tu contrata puede ser del PRM o de cualquier partido, como pasó en el proceso pasado”, explicó.

Reiteró que, “va a ser un empleado de la Junta, y además se acogió que los partidos tengamos nuestro coordinador de delegados, o sea, como un delegado ante el recinto, que no tenemos, y no podíamos entrar, solo teníamos un delegado en cada colegio , en cada mesa, pero no en el recinto como tal”.

“Y eso va a garantizar que entre el encargado de recinto de la Junta, que es un empleado de la institución, más los coordinadores de recintos de los partidos, que sean quienes dirijan a la Policía militar, no que sea el coronel que esté actuando en complicidad, que quizás el gobierno lo mandó, porque se involucran en ese tipo de cosas, y eso fue lo que vimos, muchos militares al servicio del Partido Revolucionario Moderno”, recalcó el dirigente opositor.

Díaz Vizcaino sostuvo que la petición de los partidos que integran la Alianza Opositora Rescate RD mantiene su petición de que sea removido de su cargo el general que dirige la Policía Militar Electoral, y se traslade al director general de Juntas Municipales, así como a presidentes de colegios que tuvieron comportamientos irregulares.

Pide estar atentos anuncios hará alianza Rescate RD sin descartar actividades de masa conjuntas

Danilo Díaz pidió a la población estar atenta a los anuncios que hará en los próximos días la alianza opositora Rescate RD, dentro de los cuales no se descarta la realización de actividades de masa conjuntas.

“Con relación a eso hay una reunión que se va a realizar para lo que tiene que ver con varias actividades que se han consensuado, que vamos a hacer juntos, la alianza va a mostrar sus músculos, los partidos van a hacer su propio esfuerzo como lo estamos haciendo porque eso no se ha detenido, la agenda que tiene cada uno de los candidatos a la presidencia, pero nosotros no vamos a parar”, explicó el dirigente peledeista al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Cuestionado en el sentido de si algunas de esas actividades serían de masa, Díaz Vizcaino sostuvo que, “nada se puede descartar, porque la voluntad que hay en los candidatos y la militancia de los partidos de la Liberación Dominica, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, es de sacar a esta gente del poder, y la alianza hará todo lo que haya que hacer para que ese sea el resultado, que nadie tenga la menor duda”.

“Esperen anuncios pronto con relación a las cosas que podemos hacer juntos como alianza opositora Rescate RD”, insistió el dirigente del partido morado.

Danilo dijo que no es que la alianza opositora está luchando por una segunda vuelta, sino que los votos que obtendrán los partidos de oposición, encabezados por el PLD, serán superiores a los que obtendría el PRM.

Recordó que en los pasados comicios municipales, en los que el PRM obtuvo el 85% de las plazas en disputas, su porcentaje de votación no llegó al 50%, y quienes votaron en contra de la organización oficialista sumados a los que no ejercieron el sufragio asciende al 78%.

Dijo no creer que la población dominicana, que es la misma que se queja por el alto costo de la canasta familiar, inseguridad ciudadana, crisis en los servicios públicos, y demás inconvenientes, va a reelegir esa situación por cuatro años más.