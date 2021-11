Dice endeudamiento compromete soberanía nacional

Santo Domingo.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, afirmó que el ritmo de endeudamiento que lleva el gobierno está comprometiendo la soberanía nacional.

Dijo que el partido Fuerza del Pueblo no respalda los préstamos que por cientos de millones de dólares que está tomando el gobierno de Luís Abinader porque en estos momentos no se justifican.

«Lo que estamos viendo acá en la República Dominicana es que continuamos tomando préstamos que no son prioritarios en estos momentos, y lo digo por lo siguiente aquí tomamos préstamos para fines de incentivar los temas agropecuarios y agrícolas, pero entonces vamos al supermercado y nos damos que absolutamente todo está mucho más caro», sostuvo.

Añadió que «pero también vemos como se está aumentando la tarifa eléctrica, ni hablar de los apagones, la inseguridad ciudadana nos arropa en estos momentos, de echo acabo de ver en la noticia que lamentablemente un mayor fue asesinado para despojarlo de su teléfono móvil, entonces en esta Cámara de Diputados parece que somos insensibles ante esa situación».

Fernández informó que tal y como se opusieron al préstamo de los US$115 millones para la transformación digital, también rechazando los otros empréstitos sometidos por el Gobierno a la consideración de los legisladores.

Consideró que al ritmo de endeudamiento que va el país «más temprano que tarde nos estaremos viendo la cara y nos estaremos preguntando cómo se pudo comprometer la soberanía de la República Dominicana de esta forma».

«El préstamo en su origen no es malo, en mi caso yo tengo préstamos en el banco, y estoy seguro que muchos de mis colegas también tienen préstamos en el banco, pero en mi caso cuando tomo un préstamo lo hago primero entendiendo que es una deuda contraída que luego debo pagar, por lo que el préstamo cuando lo adquieres lo que busco es invertirlo en algo que me genere ese retorno al banco y segundo que me genere desarrollo», sostuvo.

Fernández lamentó que el problema en estos momentos es que que el endeudamiento que concerta el gobierno con organismos internacionales no son convenientes ni prioritarios en estos momentos.

Los préstamos

Antier la Cámara de Diputado aprobó dos préstamos por US$300 millones sumando hasta el momento US$ 9, 170 millones, en un año y tres meses de gestión de Abinader.

En la agenda de este miércoles la Cámara Baja tenía en carpeta dos nuevos préstamos. Uno con Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de US$97,266,793 millones, para el financiamiento del Proyecto de Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte. El otro fue firmado el pasado 10 de agosto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto US$30,000,000 millones, para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de Gestión del Servicio Civil de la República Dominicana. En total estos dos préstamos sobrepasan los US$127 millones.

Pero estos últimos empréstitos no se llegaron a conocer en la sesión de ayer.

El diputado peledeista Luís Enríquez Beato denunció que en el cuatrienio 2016-2020, el gobierno de Danilo Medina tomó 23 préstamos por un monto de US$ 2,451 millones, monto que ya fue superado con crece por la administración perremeísta.

“En los cuatro años pasados se tomaron US$ 2,451 millones, pero en el año y tres meses que lleva este gobierno del PRM, llevan US$9,170 millones de pesos prestados”, destacó Henríquez Beato.