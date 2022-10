Director Pepca denuncia hermanos de Danilo lo amenazan

El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, denunció este lunes que él junto a los demás representantes del Ministerio Público están siendo amenazados por Alexis Medina Sánchez y su hermana Malagaly Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina.

Tras su denuncia en el inicio de la audiencia en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para conocer la acusación contra la exdirectora de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), Thelma María Eusebio, por supuestamente recibir un soborno de más de 12 millones de pesos para beneficiar a empresas de Alexis Medina Sánchez, Camaho advirtió, sin embargo, que como funcionario y como representante del Ministerio Público no las permitirá y que sus hechos tendrán las consecuencias que ameritan en base a la ley.

No obstante, el fiscal anticorrupción no precisó el tipo de amenazas de que ha sido objeto, mientras al concluir su denuncia, el juez le observó que como representante del Ministerio Público está en el derecho de actuar sobre el particular.

Audiencia prosiguió

La audiencia prosiguió con la presentación de los hechos de sobornos cometidos alegamente por la exdirectora de la, Thelma María Eusebio.

Sin embargo, pese a las imputaciones, la exfuncionaria no figura en la acusación y solicitud de apertura a juicio sometida por el Pepca.

El órgano acusador avanzó esta mañana en la lectura de la acusación a los imputados en el juicio preliminar que se ventila por el denominado caso “Antipulpo”, en donde figuran como principal imputado Medina Sánchez.

En la lectura de la acusación, los fiscales especificaron que durante un allanamiento realizado el 29 de noviembre de 2020, en el edificio RS, ubicado en la avenida 27 de Febrero 328, fueron ocupados cheques con documentos anexos, que demuestran que Medina Sánchez, en asociación con Julián esteban Suriel Suazo, Walcal Vernavel Méndez Pineda, Rafael Leónidas D´Oleo y Carlos José Alarcón Veras, entregaron a Eusebio pagos ilícitos con el fin de que los beneficiara con la adjudicación de contratos públicos dentro de la UERS.

Las empresas de Medina Sánchez beneficiadas con los contratos son Domedical Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L. y General Supply Corporation S.R.L. 2.3.905.