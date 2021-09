Domingo Jiménez dice le diagnostican un tumor

El miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, Domingo Jímenez, informó este miércoles que ha sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas.

La información la ofreció el también titular de la Secretaría de Asuntos Laborales del partido que lidera Leonel Fernández, en su cuenta de Twitter @DomingoJimenez.

“Buenas tardes, luego de agotar una intensa agenda médica por molestias en el abdomen, lamento informarles que he sido diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas, la cual empezará a ser tratada en las próximas horas. ¡Gracias a [email protected] por estar pendientes!», fue el primer tuit que escribió Jiménez.

En un segundo posteo, precisó que estaría alejado del celular por instrucciones médicas y aprovechó para agradecer manifestaciones de interés por su salud.

“El equipo médico que me trata me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen, y les presento formales excusas. Gracias por su comprensión. Un abrazo! Dios es grande!!!”, tuiteó el miembro fundador de FP.