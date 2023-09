El COD debe abogar por transparencia y respeto

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y los directivos de las federaciones tienen el deber y la obligación de abogar por la transparencia y el respeto.

Todos sabemos que la tarea no es fácil, pues en la actualidad el movimiento olímpico nacional está pasando por una crisis de credibilidad y hay que lograr que los sectores que inciden en el deporte en la República Dominicana, se sientan confiados en que las federaciones y el sector olímpico están usando los fondos públicos de una manera correcta.

Yo puedo atestiguar que son muchos los directivos de federaciones y directivos del COD que son personas honestas y que se han entregado por años a laborar en beneficio de la niñez y la juventud.

Al revés

Pero también tengo que ser honesto y afirmar que hay directivos y miembros de federaciones y del COD que tienen poca credibilidad en los sectores de la sociedad dominicana. Y eso es malo y hace mucho daño al deporte.

Si se trabaja con seriedad y sin pensar en los procesos electorales de las diferentes organizaciones y los beneficios personales, se podría comenzar a dar los pasos para que en un futuro se pueda exhibir una dirigencia con credibilidad y unificada para lograr la transparencia.

Laborar correctamente para rendir informes de los gastos que incurren las federaciones, no debe incomodar a nadie, al contrario, es un procedimiento necesario y obligatorio para tener seguridad que el dinero del pueblo se está usando como manda la ley.

No entiendo el por qué se quiere tapar el sol con un dedo y decir que todos los dirigentes de las federaciones son honestos y que lo que se busca es hacer daño al movimiento olímpico.

Francisco Camacho, quien debe ordenar revisar los gastos que otorga Miderec a las organizaciones.

Nada más falso

Algo que no comparto y que veo como una muestra de cobardía (perdón por la franqueza), es que sé de muchos federados que son honestos y hasta han dejado abandonados a sus familiares para cumplir con sus responsabilidades en los organismos que dirigen, no se atreven a hablar claro y decir, “juntos, pero no reburujados”.

Así es que se tienen que actuar. Hay que respetar y distinguir a quienes luchan por la transparencia, la disciplina, el orden y contrarrestar sin importar quienes sean, a los que se lucran del deporte y hacen cosas que para la salud mental, es preferible no comentar.

Camacho

Aquí todo el mundo sabe que la mayor parte de los recursos que van al deporte olímpico y federado, provienen del Ministerio de Deportes, que dirige Francisco Camacho. Es decir, que es al títular de Deportes, a quien le corresponde, crear los mecanismos para que nadie se lleve a sus bolsillos el dinero del pueblo. Pienso que todavía estamos a tiempo de evitar lo peor.

Chiguete

Lo que encuentro raro es que dirigentes deportivos de alto nivel, quieren “freír con aceite bien caliente” a José Luis Suero (Chiguete), pues se atrevió a decir varias verdades, que otros por intereses, porque trabajan en el el Ministerio de Deportes y el COD o por temor, no se han atrevido a señalar que es tiempo de autocriticarnos y comenzar una labor para adecentar las federaciones y el propio Comité Olímpico.

José Luis Suero (Chiguete) ofreció datos contundentes sobre las federaciones.

Amigos

Cuando se trabajaba en el montaje de las subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador que se realizaron en el país, le expresé a varios amigos presidentes de federaciones y dirigentes de varias de esas federaciones que había que trabajar duro en la transparencia y enfocarse en los juegos Centroamericanos del 2026.

Cuando concluyeron los Juegos, esos apreciados amigos me dieron la razón.

Muchos dirigentes trabajaron con el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 y cumplieron a cabalidad sus funciones y demostraron que no son “amigos del dinero ajeno”.

Me sentí muy bien, pues una vez más se demuestra que no es correcto generalizar, y que hay personas de todas las clases sociales que contribuyen con el deporte y están dispuestos a integrarse, pero tienen el temor de ser desacreditados.

Seguiré en el tema, pues lo cierto es que no podemos seguir guardando silencio sobre personas que quieren pintarse ante la población como »corderitos» y su hoja de servicio deja mucho que desear.

«Aun cuando todos los expertos coincidan, pueden muy bien estar equivocados”.

Beltrand Russell

“Se llama experiencia a una cadena de errores”.

Enrique Jardiel Porcela



Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.