El Pabellón de la Fama concederá a Brígida Pérez el honor de la inmortalidad

Brígida Pérez será inmortal del deporte dominicano.

Los miembros directivos del Pabellón de la Fama, que preside el doctor Dionisio Guzmán, hicieron una justa elección.

Brígida brilló y puso en alto al país en grandes competencias internacionales.

Se destacó siendo una de las más valiosas jugadoras de tenis de mesa a nivel nacional.

Su enorme calidad fue indiscutible.

Pabellón

El Pabellón de la Fama destaca grandes logros de Brígida, una parte de ellos los compartiré con ustedes: Veamos:

“El día que Brígida Pérez colgó la raqueta lo hizo consciente que algún día recibiría la más alta distinción del deporte dominicano.

Ese honor, un sitial en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, lo había preservado en base a su talento, tenacidad, entrega y desempeño deportivo como atleta de alto rendimiento en la disciplina de tenis de mesa.

El momento de Pérez llegará el domingo 19 de noviembre cuando el Pabellón de la Fama le conceda la grandeza por su brillante carrera defendiendo a la tricolor en competencias internacionales.

Ella dedicó su talento al país en cada instante de los 21 años que duró como selección nacional.

La originaria de Santiago ha sido elegida para la inmortalidad por los miembros del Comité de Veteranos del Pabellón, que encabeza Julio Mon Nadal, reveló hoy el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama.

Novena

Ella será la novena deportista inmortal en tenis de mesa, uniéndose a Domingo Ernesto -Monchín- Pichardo (F.1988), Alberto Resek (fallecido), elegido en el 94; Mario Álvarez Soto (2006), Juan Vila (2010), Reymundo Fermín (2011), Luis Lin Ju (2010), Blanca Iris Alejo (2020) y Nieve Xue Wu (2021).

Seleccionados

El doctor Guzmán destacó el hecho de que Pérez es una de tres damas que adornarán la gala de exaltación del Clase 2023 del Pabellón del Fama, que incluirá a la ex basquetbolista Lariza Díaz y la ex golfista Brenda Corrie.De igual modo, a los propulsores Leo Corporán (Leonardo de Jesús Heredia) e Isaac Ogando, los ex peloteros profesionales Julián -Satanás- Heredia, Adrian Beltré y Armando Benítez; Eliseo González, ajedrecista; Dionisio Gustavo, en karate y Robert Jiménez, quien hará historia como el primer atleta paralímpico en el Pabellón de la Fama. Doce serán exaltados este año.

Logró 91 medallas

Una carrera de ensueño Brígida Pérez tuvo una majestuosa carrera, en la que ganó 91 medallas en todas las competencias, 56 de oro, 17 platas y 18 bronces.

Esas preseas fueron en Juegos Centroamericanos, Iberoamericanos, Campeonatos del Caribe, Latinoamericanos, Mundiales, Ligas Profesionales y eventos nacionales.

Dominó la época dorada de su disciplina, razón por la que algunos consideran ha sido la más brillante y exitosa atleta que registra el tenis de mesa en su historia. Pérez ganó en nueve ocasiones el título de campeona nacional superior.

Además se le considera una de las atletas de la región más dominante en la arena internacional. En los 89 ‘s se convirtió en la primera tenimesista dominicana en reforzar en el extranjero.”.

