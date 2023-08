“El Vea” cae abatido al enfrentar patrulla policial

Un presunto delincuente que era buscado por estar siendo señalado en la muerte de dos personas, cayó abatido en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, tras resultar herido por integrantes de una patrulla policial que repelió una agresión a tiros.

Se trata de un hombre identificado hasta el momento sólo como “El Vea”, en cuyo poder se ocupó la pistola marca Smith And Wesson, modelo No. 669, cal. 9mm, Serial No. TBE4614, con su cargador y cinco cápsulas, que portaba sin ningún tipo de documentación.

Dicha arma, al ser depurada en los archivos policiales, no arroja ningún tipo de registros.

El reporte preliminar de la Policía refiere que “El Vea”, hoy occiso, quien era buscado mediante orden judicial de arresto No. 060-2022, se encontraba en la calle Central, sector La Yaguita, Los Girasoles, junto a varias personas en proceso de identificación, quienes, al notar la presencia policial, de inmediato emprendieron la huida.

Conforme al reporte preliminar, “El Vea” manipuló la referida arma de fuego y disparó contra los agentes policiales actuantes. Fueron en esas circunstancias que los agentes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, logrando causar la herida que presenta “El Vea”, las cuales posteriormente le provocaron la muerte.

Antecedentes de «El Vea»

El reporte indica que “El vea” era buscado de manera activa con relación a la muerte del señor Francis Ramírez Terrero, en hecho el pasado 21 de marzo del año 2022.

También se le vincula en la muerte del señor Homero Alejandro Cuevas Herrera, en fecha 25-09-2022.