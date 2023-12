Patrullas escasas en barrios capitaleños

Aunque es notoria la vigilancia policial en plazas comerciales, bancos y negocios, así como en las principales vías, y en puentes del Gran Santo Domingo (GSD), a lo interno y alrededores de muchos barrios ocurre todo lo contrario y las patrullas policiales motorizadas o a pies brillan por su ausencia, mientras los delincuentes operan con toda libertad.

En muchos barrios del GSD la delincuencia persiste como en meses anteriores muy a pesar de pertenecer al plan gubernamental “Mi País Seguro”, y a la puesta en marcha del operativo “Navidad para Proteger y Servir 2023”, con el fin de mantener la tranquilidad social en todo el país.

La avenida Américo Lora Camacho está desprotegida prácticamente las 24 horas del día a pesar de estar rodeada de destacamentos policiales.

Como todos los años para estas festividades el Gobierno y los organismos armados del país elaboran un plan y envían a las calles más agentes y miembros de otras instituciones en busca de enfrentar la incidencia delictiva a nivel nacional que aumenta significativamente en esta época por el incremento de la actividad comercial.

En este año unos 11,944 policías, con el respaldo de 4,200 miembros del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, en todo tipo de vehículos y a pies, fueron enviados a las calles en busca de enfrentar la criminalidad y el desorden.

Durante un recorrido realizado por un equipo de este diario por varios días en distintas horas se pudo observar que en barrios como Capotillo, Ensanche La Fe, Cristo Rey, La Zurza, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Los Guandules, Guachupita, entre otros en el Distrito Nacional la situación de la inseguridad sigue siendo un problema de primer orden.

En la avenida San Vicente de Paúl a pesar de su importancia no se ven patrullas policiales o militares casi a ninguna hora en ninguno de esos barrios. Jorge González

En barrios de Santo Domingo Este, como Los Mina (barrio Puerto Rico, Vietnam, La Milagrosa) Alma Rosa, Mi Hogar, Villa Faro, ensanche Ozama, El Almirante, Los Mameyes, Villa Duarte nada es distinto ya que en cualquier momento hombres en motocicletas y armados despojan a los ciudadanos de sus pertenencias.

Nada es distinto en Santo Domingo Oeste y Norte donde los asaltos a: ciudadanos, delivery, colmados, bancas de loterías son el pan nuestro de cada día, y se han convertido en tan frecuente que ya las personas no se toman la molestia de poner una denuncia.

“Yo vivo en el sector de Mi Hogar, aunque estoy a 10 minutos caminado de la estación del metro frente a Mega Centro no puedo irme a pie porque ya van tres veces que me atracan. Aunque ese y otros sectores quedan rodeados de destacamentos policiales, la seguridad no existe”, dijo Augusto Rojas.

Un retén improvisado es colocado en la salida de la avenida Venezuela en SDE. Jorge González

Vigilancia

Ahora bien, en avenidas como la Duarte, John F. Kennedy, Máximo Gómez, Lincoln, Churchill, 27 de Febrero, Nicolás de Ovando, entre otras, era notoria la vigilancia policial en motocicletas y camionetas.

También en las plazas comerciales, bancos, supermercados y en intersecciones importantes se veían patrullas de policías (dos y cuatro agentes) en vigilancia para evitar cualquier inconveniente.

En la última década la delincuencia en República Dominicana se ha convertido en un tema de mucha importancia y preocupación para la ciudadanía y los Gobiernos de turno a tal punto que siempre está presente en las mediciones científicas que se hacen cada cierto tiempo en el país.

En la avenida Padre Castellanos y el puente Francisco del Rosario Sánchez o de la 17, los policías y militares, si los hay, son muy casos.

Los intentos y medidas fallidas de los gobiernos para erradicar este mal han logrado que el crimen organizado, el narcotráfico, los robos, los asaltos, las estafas, los homicidios, los teteos, la música alta, entre otros delitos le roben la tranquilidad al ciudadano.