Santo Domingo.- Así como la moda y el maquillaje tienen una historia que se remonta a décadas y más décadas, la idea de realzar la mira con pestañas postizas, tampoco es nueva, y tiene más años de los que se piensa.

En 1902, el famoso inventor y estilista del cabello, Karl Nessler, patentó un método en el Reino Unido para tejer pestañas y al año siguiente comenzó a vender pestañas artificiales en su salón de Londres.

Han pasado muchos años, y como todo en la vida, las extensiones de pestañas han evolucionado, y en este momento la tendencia para lucir una mirada impactante y cautivante sin necesidad de una máscara, son las extensiones de pestañas pelo a pelo.

La experta en belleza, Blenlly Pimentel, explica que este nuevo método es actualmente el preferido de las mujeres por su versatilidad y variación, además de sus beneficios que incluyen: mayor longitud, grosor, comodidad y una mirada más expresiva.

“Lo que varía de estas pestañas postizas, a las demás, es el tipo de técnica que se implementa a la hora de la aplicación de las mismas. Como su nombre lo dice, las pestañas pelo a pelo o extensiones de pestañas, consiste en ir rellenando las pestañas naturales hebra por hebra con las postizas, de esta manera logramos un aspecto más natural y cómodo.

Extensiones de pestañas pelo a pelo: la nueva tendencia

En cambio, las pestañas por grupito, vienen pre-armadas y su aplicación es más rápida que las extensiones de pestañas”, explica la propietaria de Lashes Brows Studio, espacio que brinda servicios para resaltar la belleza.

Tambien te podria interesar: Cortes que son tendencia

Pimentel agregó que esta técnica especializada y específica, está muy lejos de causar algún dolor, y que el tiempo de duración varía según la persona y el cuidado que le dé a sus extensiones de pestañas. “Existe un tiempo estándar de un aproximado de 4 a 6 semanas. Asistiendo a las citas correspondientes a su retoque”.

Cuidado

Para cuidar este tipo de extensión, Blelly recomienda:

-No mojarlas durante 24 horas, una vez realizada su postura de extensión de pestañas.

-Pasada las 24 horas se deben de lavar, secar y peinar todos los días.

-No usar rímel, ni delineador a prueba de agua.

-Evitar los vaporizadores y no utilizar desmaquillantes a base de aceites.