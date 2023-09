Favorecen instrucción PGR sobre LGBTIQ

La coordinadora nacional de Participación Ciudadana (PC), Lizzie Sánchez, respaldó esta mañana la instrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, sobre el trato que deben dar los fiscales a los miembros de la comunidad LGBTIQ y dijo el único propósito es garantizar su dignidad humana y el respeto.

«En la instrucción de la procuradora no veo nada más que no sea la promoción del respeto, pero fíjense que se refiere a las personas vulnerables, ahí los adultos mayores, los discapacitados, los minusválidos y otros, pero no hay violación de la Constitución porque al final se tendría que poner el nombre que tiene la persona en la cédula”, explicó.

Añadió que “ella se refiere a todas las personas con vulnerabilidad, hace unas especificaciones con la comunidad LGBTIQ, que tal vez pudo ahorrársela, ahí estamos los adultos mayores, las personas con problemas mentales, es el mismo respeto entiendo yo”.

Para la dirigente cívica la decisión de la procuradora general de la República no viola ningún precepto legal. Opinó que Germán Brito busca preservar la dignidad de las personas, porque se refiere a personas maltratadas.

Consideró que aunque especificó a la comunidad LGBTIQ, no cree que se busque privilegiar a ningún sector de la sociedad dominicana con la instrucción enviada a los fiscales.

“La dice deben de hacer, no dice tienen, no es una imposición, quizás políticamente debieron dejarlo junto a todos los demás, a todas las personas con vulnerabilidad, pero esto no le cambia la esencia a las personas ni transgrede la ley, no veo mayores dificultades”, dijo la coordinadora nacional de Participación Ciudadana.

La decisión de Germán Brito ha provocado revuelo y opiniones encontradas en distintos sectores sociales de la República Dominicana.

La instrucción

La instrucción de Germán Brito del pasado día primero establece que todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ, debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese.

Cita que las personas de poblaciones vulnerables, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, son las que, por razón de su edad, orientación o identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.