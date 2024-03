PC sugiere una ley especial 3 causales

El nuevo coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado, pidió esta mañana al Congreso Nacional conocer como una ley especial las tres causales del aborto como forma de que se pueda aprobar en el menor tiempo posible el Código Penal.

Uno de los elementos que tiene rezagado el proyecto de ley sobre un nuevo Código Penal es el tema de las tres causales, en ese sentido el asunto viene a ser más delicado en vista de que lo ideal para tener un código con muchas infracciones que están pendientes de reconocerse en el sistema jurídico es quizás separar las discusiones de las causales y el contenido mismo del código”, consideró.

Añadió que “lo ideal es que se discuta en una ley especial lo de las causales y que se apruebe el Código Penal que tiene muchas figuras importantes incluyendo los temas de feminicidios, corrupción, y muchas figuras e infracciones que se necesita su regulación en el sistema jurídico”.

Hernández Machado reconoció sin embargo que importantes proyectos de ley pendientes en el Congreso no serán conocidos y aprobados hasta después de agosto cuando asuman las nuevas autoridades que serán electas en las elecciones del próximo 19 de mayo.

Dijo que el compromiso del Congreso es dar cumplimiento a los proyectos tienen pendiente de aprobación.

Añadió hay proyecto como el Código Penal que tienen mucho tiempo esperando y es necesario su aprobación por parte de los legisladores.

“Esos proyectos que usted me ha mencionado tienen bastante tiempo en el Congreso y se hace necesario para no solamente cubrir el vacío legislativo, sino que a futuro es conveniente que no se hable de estos de inconstitucionalidad por omisión.

Los legisladores deben tomar conciencia de ello y cumplir con el trámite y aprobación bajo la modalidad que ellos entiendan de los proyectos de ley que están pendientes”, sostuvo De acuerdo al dirigente cívico “esa una labor para las nuevas autoridades que vengan, ya no hay tiempo para aprobar nada de eso ya, eso es una realidad”.

Planteó que en el caso de la reforma la Ley de Partidos Políticos esta debe hacer bajo las directrices del Tribunal Constitucional, para no incurrir eventualmente en vicios que la hagan anulable.

En su informe anual, la entidad cívica dijo que el 2023 concluiría sin que el Congreso Nacional haya aprobado la reforma a Ley de Partidos Políticos, la de calidad educativa, reforma fiscal, reforma de la seguridad social, hidrocarburos, cambio climático, migración, salud, seguridad ciudadana, el Código Penal y otras iniciativas.

El proyecto de Código Penal tiene más de 20 años engavetado en el Congreso debido a los desacuerdos entre legisladores.