Filis y Astros se citan en Minute Maid Park

Bryce Harper y Kyle Schwarber rompiendo el banco en Filadelfia. Yordan Alvarez lanzando moonshots en H-Town.

Dusty Baker intentando la victoria más esquiva. Justin Verlander también. Un Harper encendido y All-Stars JT Realmuto y Zack Wheeler, subiendo a la plataforma más grande del béisbol por primera vez.

¡Yo! Los Filis de Filadelfia, de todos los equipos, se dirigen a la Serie Mundial. Contra esos Astros de Houston que buscan más, ustedes.

Un enfrentamiento bastante sabroso que comienza el viernes por la noche en Minute Maid Park, un clásico de otoño lleno de vistas, aromas y sonidos vibrantes.

Piense en bistecs con queso, hoagies y helado de agua en comparación con pechuga a la barbacoa, Tex-Mex y helado Blue Bell.

¿Los fanáticos de Phanatic y Phils necesitan un mitin tardío en Citizens Bank Park? Marque algo de «Rocky». ¿Quieres ir de fiesta en Houston? Cante y aplauda junto con la mascota Orbit al son de la animada “Deep in the Heart of Texas” de Moe Bandy durante el tramo de la séptima entrada.

Harper ya ha conectado cinco jonrones en esta postemporada. En el giro característico de su carrera, su serie en la octava entrada contra San Diego el domingo en el Juego 5 envió a los Filis a la Serie Mundial por primera vez desde 2009 y le valió el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por BEN WALKER