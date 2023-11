Fiscalía DN dice gana el 90% de los casos

La Fiscalía del Distrito Nacional (FDN) obtiene ganancias de causas en el 90% de los procesos que llegan a esa jurisdicción, y ocupa principalía en la ejecución de allanamientos, afirmó esta mañana su titular Rosalba Ramos.

La titular de la Fiscalía del Distrito Nacional explicó que del Ministerio Público esa dependencia está inmersa en un proceso de dar respuesta rápida y de acercarla a la ciudadanía para que se sienta representada por el órgano persecutor del crimen.

“En el Distrito Nacional tenemos buenos resultados que mostrar, no digo que todo sea perfecto, porque cuando llegan donde uno con que le mataron un familiar o le robaron, eso no es agradable. Son seis meses donde la gente se siente mal porque está viviendo un proceso que no es agradable”, explicó la magistrada.

Reducción

Señaló que productos de las políticas interinstitucional que se han articulados, la tasa de homicidio en el Distrito se ha reducido de un 16% a un 12, baja que, dijo, también se registra en los casos de robo.

Ramos dijo que la FDN trabaja en un proceso para acercarse más a la ciudadanía para hacer una fiscalía amigable donde el ciudadano se encuentre protegido.

“En estos momentos estamos sumergidos por una justicia que sea mucho más amigable al ciudadano, al momento de brindar información a las personas”, añadió.

Entrevistada esta mañana en el programa Uno+Uno, que se transmite por Teleantillas, canal 2, la fiscal señaló que en la actualidad no se está suspendiendo audiencias por negligencia de la Fiscalía, en solicitar a tiempo el traslado de los reclusos.

“Una meta que nos hemos propuesto es conocer los casos en el menor tiempo posible, es una meta no solo de los jueces, sino del Ministerio Público”, afirmó.