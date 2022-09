Fracasos del Ministerio Público

Odebrecht, Tucano, Los Tres Brazos y el caso Yuniol son algunos de los expedientes en que ha fracasado el Ministerio Público. ¿De acuerdo?

Para los supersticiosos, que no son pocos, mañana es martes 13, para que se tomen las precauciones con los pies, escaleras y otras expresiones. ¿Estamos?

La DNCD tenía que dejar llegar la lancha en la que incautó en Pedernales 414 paquetes de cocaína y detuvo a tres personas. ¿O no es así?

Como para la Digesett los tapones per se no existen, no puede decirse que ha fracasado en la lucha contra ese problema. ¿No les parece?

Por trabajar en Hacienda con Donald Guerrero, la secretaria de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino, no firmó la auditoría al exfuncionario. ¿Comentario?

El audio del supuesto coronel tratando de chantajear a la pareja de un preso, que reveló Nuria Piera, es otro escándalo. ¿Se aclarará?

No es por nada, pero todo indica que quedará sin aclarar la eliminación de la data a la cámara de un fotógrafo en la agresión en el canódromo. ¡Oh Dios!

Tras el traspié por el recorte del presupuesto a Educación ¿cuál será el nuevo berenjenal en que se meterá el Gobierno? No sale de una.