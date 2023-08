Francisco Camacho fustiga pasados gobiernos en apertura polideportivo de Higüey

No se puede dar marcha atrás al reloj, pero sí se le puede dar cuerdas nuevamente”.

Anónimo

“Para ganar, uno debe creer que lo merece”.

Mike Ditha

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, fustigó a los pasados gobiernos al denunciar que desde hacía 39 años, el polideportivo de Higüey no estaba en condiciones para que los jóvenes y los atletas pudieran practicar deportes.

El titular de Deportes habló en presencia del presidente Luis Abinader en la inauguración del polideportivo de Higüey y manifestó: “39 años, Presidente y nadie se ocupó para que esos jóvenes y atletas tuvieran verdaderas posibilidades para venir aquí hacer deporte, hacer ejercicios, salir de los vicios, estudiar y luego venir a disipar en éste polideportivo.

“Este polideportivo es una muestra del cambio”, dijo enérgicamente Camacho.

El presidente Luis Abinader corta la cinta de la remodelación del polideportivo Luciolo Pion de Higüey, en compañía de la gobernadora Martina Pepén, Francisco Camacho, ministro de Deportes, el alcalde Rafael Barón (Cholitín) y el viceministro de la Presidencia, Igor Rodríguez.



Presupuesto



Camacho manifestó que el presupuesto inicial fue de 6 millones y medio de pesos y aseveró: “lo terminamos con 5 millones y medio. Ese es el verdadero cambio, hacer un buen uso de los recursos”. apuntó.



Agradece

El ministro de Deportes expresó: “Tengo que agradecerle a usted, presidente, pues nos enseñó a trabajar en equipo y es lo que hacemos y al Ministerio de Obras Públicas que simplemente con una llamada, nos asfaltó el parqueo del polideportivo”.



Provecho

Refirió que le dijo al presidente Abinader que le sacaría provecho al parqueo con la instalación de seis canchas móviles y pintar tres para que tengan canchas duras, a parte del polideportivo, para que los jóvenes puedan practicar baloncesto.



Cristóbal

Señaló además: “Tengo que agradecer a mi querido amigo y hermano, Cristóbal Marte, que me prometió donar el piso del polideportivo y mírelo aquí, presidente, nos donó el piso del polideportivo”.



No mirar atrás

Camacho invitó a no mirar atrás, “Esos 20 años significaron que fueron sodoma y gomorra”.

“Presidente, usted puede estar seguro que el 19 de mayo, todo el pueblo dominicano, todo el que ama, todo el que quiere esta República, el que no quiere volver a la corrupción, el que no quiere volver a las fechorías que se hacían en gobiernos anteriores, “preñarán” las urnas con el voto del cambio, pues usted hizo el sacrificio de volver a repostularse y le pidió a su familia que le apoyara en ese sacrificio, pero en este sacrificio lo que estará apoyando es la familia mayor, que es la República Dominicana”.



Cristóbal

El video del discurso de Camacho, me lo envió ayer tempranito Cristóbal Marte, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol.



Redes

Luego de salir a la luz pública la alocución del ministro de Deportes, las redes “sonaron” con posiciones a favor y en contra sobre las palabras de Camacho.



Elecciones

Como las elecciones están al doblar de la esquina, ustedes escucharán muchas opiniones sobre el desempeño de los ministros pasados y del titular actual. El debate ayuda, de acuerdo a mi óptica.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.