Gaby Spanic: “Es bombero, me apaga el fuego”

La reconocida actriz de telenovelas Gaby Spanic confesó muy sonriente que ya no está soltera, y afirmó que, como las villanas de las telenovelas que antagoniza, «no va a permitir» que se lo quiten.

La venezolana, que ya tiene 49 años de edad, tuvo un divertido encuentro con la prensa y fue allí donde uno de los reporteros le preguntó si tenía pareja, a lo que contestó: “‘Of course’ ya les contaré los pormenores, me van a hacer tan villana que me lo van a querer quitar y no lo voy a permitir», dijo bromeando.

Spanic no quiso ofrecer detalles sobre la identidad del hombre que le robó el corazón y contestó de manera juguetona: «No puedo decir nada (…) Muy contenta, es bombero, me apaga el fuego, es mentira”, contó entre risas a la prensa, agregando que «No les voy a dar pormenores es ‘private’ (privado».