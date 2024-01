Gypsy Rose, la joven que fue a la cárcel por el asesinato de su mamá y hoy está en libertad

People.- Tras pasar siete años en la cárcel, Gypsy Rose, hoy de 32 años, salió bajo libertad condicional en diciembre. Rose planificó y ejecutó junto a Nicholas Godejohn, quien fuera su novio entonces, el asesinato de su madre Clauddine “Dee Dee” Blanchard. “Estoy lista para la libertad”, dijo Gypsy a People en una entrevista exclusiva, realizada justo antes de su liberación anticipada. “Estoy lista”.

Gypsy fue condenada a 10 años de prisión en julio de 2016 tras confesar su participación en el apuñalamiento de su madre, quien fue encontrada muerta en junio de 2015.

Gypsy, tenía 23 años en ese momento. “Nadie me escuchará decir que estoy orgullosa de lo que hice o que me alegro de que esté muerta”, dijo Gypsy a People. “No estoy orgullosa de lo que hice. Me arrepiento todos los días”.

Gypsy nació el 27 de julio de 1991, es hija de Clauddine “Dee Dee” Blanchard y Rod Blanchard, la pareja se casó cuando Dee Dee descubrió que estaba embarazada. Según Buzzfeed News, finalmente se separaron poco antes de que naciera Gypsy,

A pesar de su divorcio, Rod mantuvo una estrecha relación con Gyspy durante sus primeros años. Sin embargo, a medida que Gypsy crecía, los dos se distanciaron porque Dee Dee controlaba muchos aspectos de la vida de Gypsy, obligándola finalmente a someterse durante años a intensos tratamientos médicos que nunca necesitó debido a que Dee Dee padecía el síndrome de Munchasen por poderes o también conocido como Trastorno Facticio.

Durante décadas, Rose fue obligada a moverse en silla de ruedas y fue llevada a distintos médicos para que la trataran por afecciones que no padecía, como cáncer y distrofia muscular. Gracias a las supuestas enfermedades creadas por su mamá, ambas recibían donaciones y ayuda de diversas organizaciones.

El Munchausen por poderes “se considera un trastorno psicológico, aunque se desconoce la causa exacta”, explicó a People el Dr. Schneider. “El cuidador generalmente no se beneficia de fingir o inducir daño a un niño. Tan solo pueden buscar la atención como motivación”.

Según información de la Clínica Mayo, esta condición se usa para describir a los niños cuyos cuidadores -comúnmente las madres- crean historias de enfermedad a sus hijos y fabrican signos y síntomas físicos, o incluso alteran las pruebas de laboratorio.

Gypsy asegura que su madre la obligaba a actuar como una niña de 7 años, a tomar medicamentos, le rapaba la cabeza y hasta la alimentaba con una sonda. Su desesperación la llevó al punto de pensar que matar a su madre era su única opción para escapar.

“Yo le decía: ‘No creo que necesite esto’, y ella se enfadaba mucho conmigo y empezaba a manipularme”, contó Gypsy, que también contó a People que su mamá no le permitía hablar durante las visitas con el doctor. “Lo que sabía del mundo exterior era solo lo que veía en las películas de Disney y en ellas no se dan las señales de advertencia de los malos padres”.

Hoy, la joven se muestra arrepentida por lo sucedido. “No se lo merecía. Era una mujer enferma, y por desgracia, yo no tenía la educación suficiente para darme cuenta”, dijo. “Se merecía estar donde estoy yo, sentada en la cárcel cumpliendo condena por conducta criminal”.

Fue cuando entró en una edad adulta, según Buzzfeed News, que Gypsy conoció a Godejohn en una aplicación de citas para personas cristianas. Durante dos años mantuvieron comunicación por Internet hasta que Godejohn viajó desde Wisconsin para verla en Misuri.

Gypsy y Godejohn tuvieron su primera cita en persona en el cine en 2015; su segundo encuentro en persona fue ese junio, cuando Godejohn viajó para matar a Dee Dee.

Después de que Dee Dee se durmiera, Godejohn entró en la residencia y Gypsy se escondió en un cuarto de baño mientras Godejohn apuñalaba a su mamá.

Godejohn, que no tenía antecedentes de violencia antes del asesinato, dijo a ABC 20/20: “Me sentí fatal por ello. Cuando ella y yo estábamos en la habitación del hotel… ella [Gypsy] no paraba de decirme: ‘Deja de llorar, deja de llorar. No hay razón, razón para llorar. Fue idea mía, no tuya. Yo … hice lo que hice porque la amaba. Realmente quería una vida con ella, de verdad”.

Gypsy y Godejohn se separaron desde entonces y Gypsy está ahora casada con Ryan Anderson, un profesor de Louisiana con el que se casó en la cárcel el año pasado.