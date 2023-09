¡Haití siempre!

Desde mayo de 1961, que Rafael Trujillo Molina fue sacado del escenario político, con la misma violencia asesina que el aplicó durante sus largos años como jefe político y militar del país, el autor de esta columna que conversó en una larga oportunidad con Trujillo en su casa de Najayo, cuando hicimos una crítica frontal y severa al Concordato que él había firmado con el Vaticano en 1954, sacando del escenario de la educación de nuestro país la escuela que había creado Eugenio María de Hostos, secundado por Salomé Ureña, Ercilia Pepín y Rosa Smester, maestras extraordinarias desde la educación primaria y secundaria del país.

Trujillo, nos repitió algo que había dicho en Puerto Plata cuando nos invito a acompañarlo al parque, situado frente al Club de Comercio, donde se le hacia una recepción de bienvenida a la visita que hacia a esa importante Provincia. Trujillo dijo: “que él no le tenía miedo a nuestro país porquesabía que era un pueblo valiente”.

“Saludó muchísima gente hasta una señora que muy atrevida le saco el pañuelo que tenia en el saco, tú ves como es que actúan las dominicanas y los dominicanos, lo único que tienen que hacer cuando yo muera es poner en una tarja estas palabras; “aquí yace Rafael Trujillo Molina que gobernó por muchos años al pueblo dominicano y que para preservar su soberanía y dignidad mató 30 mil haitianos”. Nos atrevimos a preguntarle que si no consideraba que la cifra era realmente muy abultada y nos respondió “no importa, así es que hay que poner para que nos respeten siempre, tú no sabes de lo que son capases los haitianos”.

Ahora en estos momentos hemos escrito de dos o tres meses paraacá varias columnas tratando el tema haitiano y hemos encontrado en muchísimos lugares donde hemos asistido aquí y en muchos pueblos del país muy cercano a la Ciudad de Santo Domingo a donde me hablan y me preguntan en términos históricos de Trujillo, los que han leído esa obra que va a su séptima edición, esa obra que escribimos bajo el nombre de “Trujillo Monarca sin Corona”.

Bueno, ahora está viendo el pueblo dominicano lo que hacen los haitianos y que actitud, porque se sienten apoyados por organizaciones de Estados Unidos, Canadá y Francia, que son los que auspician la desaparición de la República Dominicana para unificar al “Conglomerado Humano”, que recibe el nombre de República de Haití, quien llamo conglomerado humanos a esos 11 millones de habitantes que viven en aquel lado de la frontera, fue el Gran Maestro Político Dominicano y de América Juan Bosch, fundador del PRD y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, porqueJuan Bosch tenía un criterio muy parecido al que tenemos a este problema haitiano, que también conversé con él en muchas oportunidades. El actual gobierno que preside Luis Abinader, dio a conocer los perfiles de las 9 personas que están financiando y respaldando la construcción informal del canal, para desviar el Río Masacre.

Ese grupo de personas que está integrado por ex funcionarios como senadores, candidatos a la presidencia, ministros, propietarios de arrozales y erguíos y funcionarios de seguridad de ese conglomerado, periodistas y hasta un candidato a la presidencia, hay también ex funcionarias, directoras y funcionarias de medio ambiente y un patrocinador en la construcción de ese canal. A nuestro juicio hizo lo correcto el gobierno del PRM, que no solamente cerró la frontera como lo había prometido y trasladar allí una cantidad apreciable de vehículos militares blindados y aumentó el número de las tropasdominicanas de nuestro lado de la frontera; actuemos con prudencia y con firmeza y en actitud de vigilancia permanente.