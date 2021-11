«Hay que ser selectivo con lo que uno le da importancia»

Santo Domingo.- Talento, inteligencia y constancia han caracterizado a Chelsy Bautista desde el inicio de su carrera musical, que cuenta sin duda con miles de seguidores que la apoyan y disfrutan sus creaciones.

Pero no faltan quienes la critican de manera negativa y ponen en duda su futuro en el género que interpreta.

Con mucha madurez, la hija de Cheddy García dice que las críticas siempre van a estar y por más que uno trate no se complace a todo el mundo.

“Tengo la suficiente madurez emocional para saber qué tomar y qué dejar, cuál crítica es constructiva y qué persona es realmente importante escuchar, porque uno debe ser selectivo con lo que le da importancia”, expresa.

La joven intérprete que lanzó recientemente su tema “Pan y canela”, junto a Damn Goldo, agrega que si a eso vamos, se sentiría mal con cualquier comentario y dejaría a mitad todo el esfuerzo que ha puesto en su carrera y en la vida.

“Igual que cualquier persona tomo y dejo, y mi esfuerzo principal no es para que reconozcan mi talento, yo trabajo desde el corazón y haciendo lo me gusta hacer, no quiero complacer ni convencer a nadie, ni llenar expectativas, lo hago porque es realmente lo que amo y si lo hiciera solo para complacer la gente, no sería feliz. Intento darle más importancia a los que ven el trabajo y lo valoran, que son la mayoría”.

Hacer letras limpias en sus canciones nunca se le ha hecho difícil, porque es su esencia y siempre ha usado uno que otro recurso como el doble sentido, para decir lo que quiere decir. Y si bien es cierto que hay letras vulgares en la palestra, también hay muchas composiciones limpias pegadas a nivel internacional.

Anuncia que en lo adelante incursionará en otros géneros a través del rap, que es lo que hace en diferentes estilos musicales, seguirá colaborando con otros artistas, pero además vienen varios proyectos de cine y colaboraciones con marcas.

Graduada a los 21 años

Graduada la semana pasada de la carrera de negocios internacionales, Chelsy dice se siente feliz y realizada, porque confirmó que si te propones algo lo puedes lograr. Tiene planes de usar su carrera en sus propios proyectos, emprender, tener su propia empresa, pero por el momento le interesa ver toda su carrera musical como un negocio y proyectarla como tal.

Cuenta la presión y los temores que la embargaron cuando tenía que grabar algún video o componer, y al mismo tiempo había compromisos con la universidad, pues al estar en tantas cosas sentía que algo se podía descuidar.

“Pero como estaba en la etapa final de mi carrera cuando entré a la música, me dije que es temporal, mis estudios eran lo más importante y mientras, ponía en marcha la música para no enfriarme”. Confiesa que el haber terminado su carrera a tan temprana edad fue una meta que se propuso y que fue un balance entre el apoyo que recibió de su familia y lo que se propuso.

“Si tengo el apoyo de mi familia y no me concentro, soy disciplinada y coherente, no voy a ningún sitio, porque mi familia no puede trabajar por mí, es un balance”.