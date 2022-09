Horoscopo de hoy: 27 de septiembre

Si usted nació un día como hoy es una persona atrevida y llena de energía.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Estarás especialmente sensible en estos días y tendrás que cuidar tu entorno si no quieres sufrir en exceso, en especial evitando los recuerdos de épocas pasadas con personas que ya se fueron.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Una cuestión del pasado, que no fue debidamente aclarada en su momento, puede volver a molestarte ahora. Se trata de algún conflicto que tuviste con un amigo o familiar tiempo atrás; ha llegado el momento de arreglarlo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Novedades en el plano sentimental; una persona de tu entorno profesional puede plantearte algo con lo que no contabas. No te precipites en tus respuestas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En tu trabajo, te convendría que negociaras con tus superiores jerárquicos la carga de responsabilidades que te están asignando. Demasiado peso sobre tus hombros puede hacerte caer.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hoy tienes que enfrentarte a la apatía con la que va a levantarse tu pareja. Tú tienes fuerza para los dos, pero te costará algo de ingenio transmitirle tu optimismo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La testarudez y el orgullo mal entendido pueden alejarte de una persona a la que aprecias mucho y sin cuya ayuda tu vida no será la misma, así es que tendrás que bajar la cabeza y pedir perdón.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Después de una mala racha profesional, por fin puedes relajarte y volver a tu ritmo habitual de trabajo. Aunque tu situación sentimental pende de un hilo, podrás afrontar los problemas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy te apetecerá hacer algún viaje corto, mejor si es en solitario. Necesitas tiempo para ordenar tus ideas. Te sentirás optimista y alegre ante las circunstancias que te rodean.

SAGITARIO(22noviembre-22 diciembre).

Aunque en el trabajo las cosas te funcionan de maravilla y en tu vida personal todo marcha bien, atraviesas una etapa de tristeza de la que empiezas a recuperarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los nativos más jóvenes de este signo tendrán a partir de ahora nuevas oportunidades laborales. Por diversas circunstancias, se abrirán posibilidades hasta ahora vetadas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te espera un día completamente irregular en lo afectivo, tu pareja estará pendiente de ti en determinadas cosas a las que tú no le das importancia, y valorarás su esfuerzo, aunque te gustaría que te ayudase en otras carencias que tienes ahora.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Necesitas afecto, pero eso no significa que no puedas disponer de quienes te rodean como te plazca. No seas posesivo, deja que cada cual haga su vida libremente.