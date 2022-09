Horoscopo de hoy: 21 de septiembre

Si usted nació un día como hoy posee opiniones firmes y no siempre está dispuesto a cambiar su forma de pensar.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Inicias una etapa de prosperidad en lo profesional que supondrá todo el reconocimiento que mereces y la compensación económica que esperabas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Un pequeño desajuste de la salud puede darte que pensar en estos momentos. Dedica el fin de semana a intentar cuidarte comenzando por la alimentación y siguiendo por un poco de ejercicio moderado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La inquietud se apoderará de ti en esta jornada sin un motivo claro. No será el día más adecuado para centrarte en actividades que requieran un esfuerzo intelectual, procura distraerte con el contacto con la naturaleza.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La semana laboral llega casi a su fin de forma tranquila. La tensión desaparece y el trabajo quedará suspendido indefinidamente, incluso en el hogar, si tienes una pareja comprensiva.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Buen momento para saldar cuentas pendientes, para perdonar y olvidar todo lo que te ha hecho daño, y viceversa: la reconciliación con aquellos a los que hace tiempo perjudicaste con tus acciones u opiniones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es posible que hoy sufras una pequeña decepción: alguien en quien tenías depositadas grandes expectativas puede no estar a la altura de lo que esperabas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu potencial comunicativo está en estos días exaltado, a flor de piel. Necesitas hablar, expresarte, dar a conocer tus opiniones y conocer las de los demás.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los astros propiciarán una jornada cargada de energía positiva y buenas vibraciones, sobre todo en el plano emocional y amoroso. Estarás irresistible ante la mirada de los demás.

SAGITARIO(22noviembre-22 diciembre).

Las relaciones afectivas pueden demandar ahora ciertos grados de compromiso que debes estar dispuesto a asumir. Tendrás que buscar el tuyo de común acuerdo con tu pareja.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Por tu tranquilidad mental, deberías suprimir esos impulsos por fantasear que te lleva a imaginar paraísos donde no los hay. Sé un poco más realista, analiza las cosas con más perspectiva.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los amigos pueden ser hoy el eje central de tu vida y fuente de disgustos si no aclaras ciertos puntos con alguno de ellos. No dejes que nadie te aconseje sobre lo que debes hacer o no debes hacer en relación a tus amistades.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Si desde hace tiempo tienes en mente un negocio relacionado con las ventas, puede haber llegado el momento adecuado para ponerlo en marcha.