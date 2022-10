Horóscopo de hoy: 14 de octubre

Si usted nació un día como hoy es una de las personas más completas, sobresalientes, y dignas de confianza de las nacidas bajo su signo.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No debes dejarte influenciar por amistades superficiales que pueden llevarte por derroteros que no te convienen. Provocas tanta envidia a tu alrededor, que debes procurar no destacar demasiado.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

En el aspecto sentimental tendrás que tomar la iniciativa; sabes lo que quieres y cómo puedes conseguirlo. Puedes recibir una llamada de la familia con una petición sorprendente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La intensidad de tus emociones te desbordará, pero también te dará una fuerza nueva e inmensa. Los planes y asociaciones que inicies en el día de hoy, se verán muy favorecidas y te respaldarán amigos y familiares.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Van a surgir situaciones conflictivas y ello contribuirá a que tu estado anímico se resienta una vez más. Necesitas recuperar fuerzas para afrontar problemas y evitar el agotamiento.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Un viaje, aunque sea corto, te ayudará a desconectar y te pondrá las pilas para afrontar las próximas semanas. La persona amada cobrará una especial importancia estos días y sabrás mantener viva la pasión.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te vas a sentir renovado; los buenos aspectos astrales te ayudarán a conseguir tus objetivos en el plano sentimental y en el profesional también.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Resolverás un asunto económico satisfactoriamente. Tu buena reputación en tu círculo social favorece este tipo de situaciones. No te dejes llevar por problemas que no está en tu mano resolver.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es una excelente ocasión para realizar cambios en tu vida, sin sobresalto y de forma progresiva. Van a plantearte asuntos o compromisos muy interesantes, que te convendrá estudiar con atención.

SAGITARIO(22noviembre-22 diciembre).

Vas a recibir el apoyo incondicional de tu pareja en un tema algo delicado. Deja que sea ella quien lleve la iniciativa si no te ves preparado para asumirla.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Estarás muy centrado en tu salud. Te vas a plantear tanto ejercicio físico como una buena dieta que te ayude a perder los kilos que te sobran.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los estudios, viajes y actividades estarán muy favorecidos por la presencia astral en tu signo. Te comunicarás muy bien con los demás y sabrás defender tu criterio con fluidez.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Despertarás envidias entre tus amigos y tendrás que mantenerte en un segundo plano. Tu vida ha mejorado así como tus relaciones sentimentales y tu aspecto físico.