Ignoran a quién era agresión en que murió hijo Pacheco

Se desconoce con certeza contra cuál de los ocupantes de la yipeta en la que viajaba Luis Alfredo Pacheco Rojas, iba dirigida la agresión a balazos, perpetrada por cuatro desconocidos con armas largas, informó esta mañana Johnny Pacheco, hermano de la víctima.

Al mismo tiempo informó que no sabe si el cadáver de su hermano será sepultado en la República Dominicana o en los Estados Unidos, debido a que en este caso, la decisión debe ser consensuada con su esposa Letty de Pacheco, con quien había procreado una niña.

Dijo que en Estados Unidos están muy de moda las agresiones a tiros contra los raperos, por lo que hasta que las autoridades policiales de Houston, Texas, no den los resultados de las investigaciones no se podrá hablar con seguridad de lo que realmente ocurrió. Aclaró que será la Policía de esa quien tendrá la versión oficial sobre el hecho.

Pacheco Rojas, hijo de Alfredo Pachecho, presidente de la Cámara de Diputados, viajaba en una camioneta Cadillac Escalade junto al conocido rapero DeeBabys, quien salió ileso en la balacera.

Explicó que su hermano vivía en los Estados Unidos, donde llegó a conocer raperos que hoy son muy famosos en esa nación.

“Te puedo decir que mi cuñada, que hoy es viuda está allá y no le han entregado el cadáver, entonces lamentablemente para los que estamos aquí, no sabemos si ella le va a dar cristiana sepultura allá, eso no está claro, ella tiene la última palabra porque es su esposa. Bueno pudiéramos ponernos de acuerdo con ella, pero ella tendrá la última palabra y hay que respetarle su decisión”, sostuvo.

Uno de los otros dos hombres que viajaban en el mismo vehículo recibió varios impactos de balas y se encuentra en condiciones delicadas en un centrod de salud de Houston.

Los informes indican que la yepeta del rapero de Houston, DeeBaby fue blanco de un tiroteo anteanoche en una estación de servicio, lo que resultó en una muerte de Pacheco Rojas y otro individuo en condición crítica. Los testigos describieron a los agresores como cuatro hombres con “armas largas”.

Un hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, fue muerto la noche del lunes, en medio de una balacera ocurrida en Houston, Texas.

Pacheco confirmó la información y dijo que luego ofrecería mayores detalles del hecho.

En el tiroteo, ocurrido en una estación de gasolina, resultó otra persona herida.

“Con gran pesar, comunico el fallecimiento inesperado de mi hijo LUis Alfredo Pacheco Rojas, quien residía fuera del país. Este hecho está actualmente bajo investigación. Agradezco sinceramente a los amigos y colegas por su solidaridad en este momento difícil.

Respetuosamente, solicito comprensión a mis amigos de los medios de comunicación a quienes mantendré debidamente informados por esta vía”, escribió en Twitter el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del PRM.

Los medios de comunicación de la República Dominicana han informado de la muerte del hijo del Presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana

Policía de Houston

El Departamento de Policía de Houston busca tres sospechosos vinculados con la muerte a tiros de Luis Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años de edad, quien es hijo del Presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco.

La institución publicó fotografías de tres sospechosos de asesinar a Luis Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años de edad, quien es hijo de Alfredo Pacheco.