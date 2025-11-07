Juan Soto encabezó a un grupo de cuatro dominicanos ganadores del Bate de Plata en la Liga Nacional, la recién terminada temporada del béisbol de Grandes Ligas.

Además de Soto, lograron el premio Manny Machado, de los Padres de San Diego, Ketel Marte y Gerardo Perdomo, ambos de Arizona Diamondbacks.

Los ganadores de la Liga Americana serán anunciados hoy viernes.

Los premios Bate de Plata, elegidos por los managers y entrenadores de la MLB, reconocen al mejor jugador ofensivo en cada posición de la Liga Nacional y la Liga Americana, incluyendo tres jardineros y un jugador polivalente. Además, cada liga elige al Equipo Ofensivo del Año.

Soto, estelar jardinero de los Mets de Nueva York, obtuvo su sexto Bate de Plata, a sus 26 años, una hazaña que solo Mike Trout y Alex Rodríguez han logrado.

Además, ha ganado el premio seis años consecutivos: cinco veces en la Liga Nacional y una vez el año pasado en la Liga Americana. Sus seis Bates de Plata los ha conseguido con cuatro equipos diferentes: los Nationals, los Padres, los Yankees y los Mets.

Soto y Alonso convierten a los Mets en el único equipo de la Liga Nacional, además de los D-backs, con varios jugadores ganadores del Bate de Plata en 2025.

Esta temporada, Soto registró la mejor marca de su carrera con 43 jonrones y lideró la Liga Nacional con 38 bases robadas, además de obtener 127 bases por bolas, la mejor marca de las Grandes Ligas, y un OPS de .921.

Manny Machado

Machado ha ganado dos premios Bate de Plata consecutivos en la tercera base y tres desde 2020. Es el primer jugador de los Padres desde Tony Gwynn en ganar al menos tres Bates de Plata (Gwynn ganó el último de sus siete en 1997). Machado bateó .275 con 27 jonrones y 95 carreras impulsadas en 2025 y fue All-Star por séptima vez en su carrera.

Ketel Marte

Marte es bicampeón y uno de los tres D-backs en ganar el Bate de Plata esta temporada, la mayor cantidad para cualquier equipo de la Liga Nacional. El jugador de 32 años bateó .283 con 28 jonrones, 72 carreras impulsadas y un OPS de .893 esta temporada.

Su OPS fue casi 100 puntos superior al de cualquier otro segunda base de la Liga Nacional (Brice Turang ocupó el segundo lugar con .794), y conectó 10 jonrones más que cualquier otro segunda base de la Liga Nacional (Turang conectó 18).

El último jugador de los D-backs en ganar el Bate de Plata dos años consecutivos fue Paul Goldschmidt en la primera base en 2017 y 2018.

Gerardo Perdomo

La explosión ofensiva de Perdomo fue una de las mayores sorpresas de 2025. En las tres temporadas anteriores, solo había acumulado 14 jonrones y un OPS de .654 en 1175 turnos al bate, lo que se traducía en un OPS+ de 83, por debajo del promedio de la liga.

La temporada pasada conectó 20 jonrones, impulsó 100 carreras y registró un OPS+ de 136 en 597 turnos al bate. Perdomo también sumó 27 bases robadas, la mejor marca de su carrera, convirtiéndose así en el primer campocorto de los D-backs en lograr una temporada 20-20 y el primero en ganar el Bate de Plata.